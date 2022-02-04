Rektör Çiftçi'nden Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'ne ziyaret

KIRŞEHİR (İHA) - Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Üyeliğine seçilen Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya'yı ziyaret ederek, "hayırlı olsun" dileklerinde bulundu.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya'ya Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Üyeliğine seçilmesinden dolayı hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette her iki üniversitenin çalışmaları hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin kalite çalışmalarında Türkiye'nin rol modeli olduğunu belirten Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya'nın kalite çalışmalarına verdiği özenin çok önemli olduğunu söyledi.

Eğitimde Kalite Güvence Sistemi AYDEP'in de üniversiteler için çok kayda değer bir proje olduğunu dile getiren Rektör Çiftçi, geleceğin emanet edileceği gençlerin eğitimlerinin gerçekleştirilmesinde bu projenin çok önemli olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Vatan Karakaya'nın YÖKAK Üyeliğine seçilmesinden dolayı mutlu olduğunu vurgulayan Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Rektör Karakaya'ya yeni görevinde başarılar diledi.

Göreve geldiği günden bu yana kalite çalışmaları ile hep iç içe olduklarını ve ülkemize rol model olan Ahi Evran Bütünleşik Kalite Yönetim Sisteminin artık bir marka olduğunu belirten Rektör Karakaya, kalite çalışmalarına aralıksız devam ederek Türkiye Yükseköğretiminin eğitimde ve yönetimde kalite güvence sistemi ile yönetilmesine destek olacaklarını kaydetti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi'ye teşekkür etti. - ÇANKIRI

İhlas Haber Ajansı - Yerel