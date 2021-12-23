Rektör Çiftçi'den Kastamonu Üniversitesi'ne ziyaret

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu Üniversitesi'ni ziyaret eden Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Rektör Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal ile bir araya geldi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, bir süre önce kendisini ziyarete gelen Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal'a ziyarette bulundu. Ziyarette, iki üniversite arasında yürütülecek işbirliği anlaşmaları ile bölge turizmi ve kalkınmasına yönelik yapılacak projeler üzerine, Çankırı'da gerçekleştirilen görüşmeler sonrası varılan mutabakatın son durumu ile ilgili istişarelerde bulunuldu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, bölgenin akademik aklını oluşturan iki şehir üniversitesi olarak bilime, bölgeye, bölge turizmine yapılacak çalışmalar ve sağlanacak katkılar üzerine sürekli iletişim halinde olduklarını söyledi.

Rektör Topal görüşmede, Kastamonu Üniversitesi'nin yeni proje çalışmaları ve gelecek planlamaları hakkında Çiftçi'ye bilgi verdi. Gelecekte Çankırı Karatekin Üniversitesi ile yapmayı planladıkları ortak çalışmaların kendilerini heyecanlandırdığını ifade etti. Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi ise Kastamonu Üniversitesi'nde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek misafirperverlikleri için Rektör Topal'a teşekkür etti.

Rektör Çiftçi konuşmasında, "Biz Kastamonu Üniversitesi ile geçmişte olduğu gibi yeni dönemde de ortak çalışmalarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz. Özellikle turizm alanında bölgenin var olan potansiyelini daha proaktif olarak nasıl değerlendirebileceğimiz noktasında ortaya koyacağımız bilimsel çalışmalar ile ekonomik çıktılara dönüştürmeye çalışacağız. Bunun için oluşturduğumuz alt komisyonlarımız çalışmalarını sürdürürken biz de sorumluluk sahibi yöneticiler olarak irade gösterip Çankırı- Ilgaz- Kastamonu'yu özellikle kış turizmi açısından önde gelen bir turizm bölgesi haline getirmek istiyoruz. Bu vesile ile de bölge milletvekillerimiz ve sayın valilerimiz ile sürekli görüşüyoruz. Bu anlamda bizlere verdikleri destekler için kendilerine teşekkür ediyoruz. Her şey daha gelişmiş bir Çankırı ve daha gelişmiş bir Kastamonu için. Yani şehir üniversiteleri olarak sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Bunun yanında akademik programlar kapsamında çeşitli ortak proje ve değişim programları için de görüşmeler yaptık. Bunların sonuçlarını da yakın zamanda çıktı olarak alacağımıza inanıyoruz" dedi.

Ziyaret, karşılıklı hediye takdimi ve fotoğraf çekilmesi ile sona erdi. - ÇANKIRI