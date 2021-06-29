Rektör Çiçek, Güvenlik Görevlilerinin Haftasını Kutladı

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Üniversitemizde görev yapan güvenlik personelinin 26-30 Haziran Özel Güvenlik Haftası'nı kutladı.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Üniversitemizde görev yapan güvenlik personelinin 26-30 Haziran Özel Güvenlik Haftası'nı kutladı.

Özel güvenlik hizmetlerinin yasal çerçevesini belirleyen ve 26 Haziran 2004'te yürürlüğe giren Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ile 26-30 Haziran arası Özel Güvenlik Günü ve Haftası olarak kutlanıyor.

Rektör Prof. Dr. Çiçek de bu özel günde Üniversitemiz yerleşkelerinin huzur ve güvenliğinden sorumlu güvenlik personelini unutmadı.

Güvenlik personeliyle Senato odasında bir araya gelen Rektör Çiçek, çalışmalarından dolayı güvenlik personeline teşekkür etti. Toplantıda Üniversitemiz Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sırrı Sunay Gürleyük, Prof. Dr. Ali Bayrakdaroğlu, Prof. Dr. Artay Yağcı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Aytekin Buşuk ve Güvenlik Şefi Niyazi Sarı da hazır bulundu.

Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, güvenlik personellerinin gece gündüz demeden görevlerini fedakarca yerine getirdiklerini söyleyerek, güvenle attığımız her adımda katkılarının büyük olduğunu belirtti.

Toplantıda güvenlik personeli için pasta kesildi. Emekleri için kendilerine teşekkürlerini sunan Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek ardından güvenlik personelinin taleplerini dinledi.

Kaynak: Habermetre