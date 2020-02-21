Rektör Çamsarı: "Toplumsal değerlerimizin erozyonuna artık dur demeliyiz"

21.02.2020 16:39 | Son Güncelleme: 21.02.2020 16:39

MERSİN (İHA) – Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından Pedagoji Söyleşileri düzenlendi. Rektör Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, "Toplumsal değerlerimizin erozyonuna artık karşı çıkmamız ve dur dememiz gerekiyor" dedi.



Mersin Üniversitesi (MEÜ) Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen ve Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün'ün konuk olduğu Pedagoji Söyleşilerinin ilki, Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Söyleşiye, MEÜ Rektörü Prof. Dr. Çamsarı, Mersin İl Müftüsü Şaban Kondi, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Soner Mehmet Özdemir, dekanlar, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.



"'Değerler Eğitimi; gençlerimiz, öğrencilerimiz ve ülkemizin geleceği için çok önemli"



Söyleşinin açılışında konuşan Rektör Çamsarı, milli, manevi, insani, vicdani olarak toplumsal değerlere sahip çıkma ve bu değerlerin çocuklara kazandırılmasının, Türkiye'nin geleceğinin garantiye alınması anlamına geldiğini söyledi. Toplumsal değerlerin önemine dikkat çeken Çamsarı, "Toplumsal değerlerimizin erozyonuna artık karşı çıkmamız ve dur dememiz gerekiyor. Eğitim birimlerinin de müfredatlarında yer verdikleri 'Değerler Eğitimi'; gençlerimiz, öğrencilerimiz ve ülkemizin geleceği için çok önemli. Ben her derse girdiğimde öğrencilerime, 'öncelikle iyi bir insan olun' derim. İyi doktorluk, mesleğini iyi yapma, ondan sonra gelir" diye konuştu.



"Toplumsal değerlerimiz, küresel değerlerin etkisi altında kalıyor"



Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özdemir de ilkini gerçekleştirdikleri Pedagoji Söyleşileri buluşmasından dolayı mutlu olduklarını belirtti. Özdemir, bilişim teknolojisinin etkisiyle dünyada çok hızlı bir küreselleşme sürecinin yaşandığını ve bu süreçte namus ve ahlak anlayışı, güven ve himaye kültürü, sadakat, komşuluk ilişkileri, gizlilik ve mahremiyet, sevgi, saygı ve hoşgörü gibi toplumsal değerlerin, küresel değerlerin etkisi altında ya çözülmekte ya da yeni anlamlarla tekrar yorumlanmakta olduğunun altını çizdi. Özdemir "Eğitim kurumları tarafından, müfredatla ve eğitim programlarıyla vatanını, milletini seven genç kuşaklar tarafından toplumsal değerlerimizin benimsenmesi için çalışmalar yapılıyor" ifadelerini kullandı.



Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Düzgün ise söyleşide eğitimde bireyi yetkinleştirici değerleri anlattı. Prof. Dr. Düzgün, "Değer nedir? Normla ilişkisi nedir?" sorularıyla başladığı ve "değer" ile "yetkinlik" ana başlıkları üzerinde durduğu söyleşide; birer soyut kavram olan milli, dini, kültürel, evrensel değerlerden ve bu değerlerin dünyada nasıl karşılık bulacağından bahsetti. İyi bir insan olma yolunda hayata dair ipuçlarını da anlatan Düzgün, hakkaniyet, adalet, hikmet gibi kavramları, Kuran-ı Kerim'den ve dünyadaki bilim insanlarının eserlerinden de örneklerle ele aldı. - MERSİN

Kaynak: İHA