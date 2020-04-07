Rektör Çalış, "koronavirüsü izole eden" profesörü tebrik etti
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Sağlık ›› Rektör Çalış, "koronavirüsü izole eden" profesörü tebrik etti - Haber
Mustafa Çalış, Rektör, Sağlık

Rektör Çalış, "koronavirüsü izole eden" profesörü tebrik etti

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "virüsü izole etmeyi başardılar" diyerek ismini duyurduğu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili aşı çalışması yapan Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'yi tebrik etti.

07.04.2020 21:58 | Son Güncelleme: 07.04.2020 21:58
Rektör Çalış,

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "virüsü izole etmeyi başardılar" diyerek ismini duyurduğu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili aşı çalışması yapan Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'yi tebrik etti.

Rektör Çalış, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, üniversitede görevli Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'yi çalışmalarından dolayı kutladı.

Araştırmanın önemine işaret eden Çalış, şu ifadeleri kullandı:

"Sağlık Bakanımızın da açıkladığı gibi gece gündüz çalışan Aşı Araştırma ve Uygulama Merkezimiz araştırmacıları aşı geliştirme için başlangıçta kritik aşama olan Kovid-19 virüsünü 21.03.2020 tarihinde izole etti. Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve tüm ekibimizi tebrik ederim. Bu süreçte Sağlık Bakanlığına projeyi ekibimiz göndermiştir. Aşı geliştirme konusunda ekibimiz özveriyle çalışmaya devam etmektedir."

Bu arada, konuya ilişkin daha sonra detaylı açıklama yapılacağı bildirildi.

Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'nin, Sağlık Bakanlığının desteğiyle ERÜ'de yürütülen çalışmalarda Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı aşısının insanlara yönelik denemelerinde de başarı sağladığı hatırlatıldı.

Kaynak: AA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Danla, Cemal'in videosunu ifşa etti! İzleyenler kahkahaya boğuldu Haber
Danla, Cemal'in videosunu ifşa etti! İzleyenler kahkahaya boğuldu
Türk Tabipleri Birliği Başkanı yanıtladı: Hayat ne zaman normale döner? Haber
Türk Tabipleri Birliği Başkanı yanıtladı: Hayat ne zaman normale döner?
Koronavirüsün çaresi yüz yıllık aşıda mı? Şaşırtan araştırma sonucu Haber
Koronavirüsün çaresi yüz yıllık aşıda mı? Şaşırtan araştırma sonucu
Yoğun bakıma kaldırılan Johnson'un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama geldi Haber
Yoğun bakıma kaldırılan Johnson'un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama geldi
Salgın, Almanların çark etmesini sağladı: Müslümanları yanlış tanımışız Haber
Salgın, Almanların çark etmesini sağladı: Müslümanları yanlış tanımışız
İmamoğlu, Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Fatih Portakal'a destek verdi Haber
İmamoğlu, Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Fatih Portakal'a destek verdi
Mağdur ülke ve vatandaşlar, koronavirüsün çıkış noktası Çin'e tazminat davası açabilecek
Mağdur ülke ve vatandaşlar, koronavirüsün çıkış noktası Çin'e tazminat davası açabilecek
242 yıllık İngiliz perakende zinciri Debanhams iflasa hazırlanıyor
242 yıllık İngiliz perakende zinciri Debanhams iflasa hazırlanıyor
Sağlık Bakanı Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası
Sağlık Bakanı Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası
Bir ay boyunca tecavüze uğrayan ünlü şarkıcı Duffy, ilk kez olayın detaylarını anlattı
Bir ay boyunca tecavüze uğrayan ünlü şarkıcı Duffy, ilk kez olayın detaylarını anlattı
4 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren kadının ifadesi kan dondurdu: Defalarca 'Anne yapma' diye yalvardı
4 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren kadının ifadesi kan dondurdu: Defalarca 'Anne yapma' diye yalvardı
Tartıştığı komşusunu öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti
Tartıştığı komşusunu öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Ücretsiz izne çıkarılan çalışanlar için maaş desteği başlatacağız
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Ücretsiz izne çıkarılan çalışanlar için maaş desteği başlatacağız
Rugani'nin nişanlısı isyan etti: 20 gün geçti testim yine pozitif çıktı
Rugani'nin nişanlısı isyan etti: 20 gün geçti testim yine pozitif çıktı
İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu
İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu
Elia, 'Artık dolu statta oynamak istiyorum' diyerek ayrılık kararı aldı
Elia, "Artık dolu statta oynamak istiyorum" diyerek ayrılık kararı aldı
Altının kilogramı 359 bin 300 liraya yükseldi
Altının kilogramı 359 bin 300 liraya yükseldi
Son Dakika: Sağlık çalışanları, orduevleri ve askeri misafirhanelerde kalabilecek
Son Dakika: Sağlık çalışanları, orduevleri ve askeri misafirhanelerde kalabilecek
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 17 bin 492 kişiye nakit destek kartları dağıtacak
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 17 bin 492 kişiye nakit destek kartları dağıtacak
Fırın sahibi ve müşteri arasındaki 'maske takma' kavgası kanlı bitti
Fırın sahibi ve müşteri arasındaki 'maske takma' kavgası kanlı bitti
Son Dakika: Tüm araçlar için egzoz emisyon ölçümü süresi ertelendi
Son Dakika: Tüm araçlar için egzoz emisyon ölçümü süresi ertelendi
Koronavirüse yakalanan İngiltere Başbakanı Johnson'ın durumu hakkında açıklama: Solunum cihazına bağlanmadı
Koronavirüse yakalanan İngiltere Başbakanı Johnson'ın durumu hakkında açıklama: Solunum cihazına bağlanmadı
Kuzey Kıbrıs'ta ilk kez bir KKTC vatandaşı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Kuzey Kıbrıs'ta ilk kez bir KKTC vatandaşı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Barajlarda yeteri kadar su var, içme suyunda sıkıntı öngörmüyoruz
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Barajlarda yeteri kadar su var, içme suyunda sıkıntı öngörmüyoruz
Koronavirüs salgını sonrası temassız ödemeler 3 kat arttı
Koronavirüs salgını sonrası temassız ödemeler 3 kat arttı
Uzmanlar uyardı: Kullanılıp atılan maske ve eldivenler koronavirüs bulaştırabilir
Uzmanlar uyardı: Kullanılıp atılan maske ve eldivenler koronavirüs bulaştırabilir
Akşener, Avrupa'ya yapılan yardımlar konusunda Erdoğan'a yüklendi: Önce kendi insanına yardım et
Akşener, Avrupa'ya yapılan yardımlar konusunda Erdoğan'a yüklendi: Önce kendi insanına yardım et
Annesi vefat eden Suzan Kardeş'ten duygusal paylaşım: Hak ettiğin gibi uğurlayamadık
Annesi vefat eden Suzan Kardeş'ten duygusal paylaşım: Hak ettiğin gibi uğurlayamadık
Aracından tüfekle ateş açan cani, bir köpeği öldürüp ikisini yaraladı
Aracından tüfekle ateş açan cani, bir köpeği öldürüp ikisini yaraladı
Yaşlı kadının şüpheli ölümü ile ilgili gerçek, otopsi sonucunda ortaya çıkacak
Yaşlı kadının şüpheli ölümü ile ilgili gerçek, otopsi sonucunda ortaya çıkacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Simge Sağın Acun Ilıcalı Haluk Levent Erkan Petekkaya
Spor Tamer Tuna Rüştü Reçber Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Tv Bursa Polis Antalya
Şu an buradasınız: Rektör Çalış, "koronavirüsü izole eden" profesörü tebrik etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2020 23:25:01. #1.14#
title