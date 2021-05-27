Rektör Çalış '1. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu'nu değerlendirdi

Erciyes Üniversitesi'nin (ERÜ) Konsorsiyumunda bulunduğu '1. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu'nu değerlendiren ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, "Önemli olan İslam'ın bir barış, rahmet ve merhamet dini olduğunu bütün dünyaya duyurmaktı" dedi.

Erciyes Üniversitesi'nin (ERÜ) Konsorsiyumunda bulunduğu '1. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu'nu değerlendiren ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, "Önemli olan İslam'ın bir barış, rahmet ve merhamet dini olduğunu bütün dünyaya duyurmaktı" dedi.

Rektör Çalış açıklamasında, son yıllarda İslam'a karşı çok büyük bir haksızlık olduğunu söyleyerek, "Bilindiği üzere 25-26 Mayıs tarihleri arasında 1. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu gerçekleştirdik. Aslında bunu RTÜK, TRT, Diyanet İşleri Başkanlığı, SETA ve ERÜ ile konsorsiyum şeklinde gerçekleştirdik. İletişim fakültemizin burada çok büyük bir emeği var. Özellikle son yıllarda İslam'a karşı çok büyük bir haksızlık var. Rahmet, merhamet ve barış dini olan İslam'a karşı bir algı yönetimi var. Karşı taraf nasıl bir algı yönetimi oluşturuyorsa bizim bunun karşısında o şekilde durmamız gerekiyor. Bununla ilgilide bir sempozyum yapmamız gerektiğini belirtmek istiyorum. Sempozyuma Cumhurbaşkanımızda eşlik etti. Çok güzel bir toplantı oldu. 2 günlük toplantıda çeşitli konular görüşüldü, tartışıldı. Konferanslar düzenlendi" dedi.

Çalış, "Burada önemli olan şey İslam'ın bir barış, rahmet ve merhamet dini olduğunu bütün dünyaya duyurmaktı. Bu konuda ERÜ olarak bizim üzerimize düşen görevi yapabildiysek ne mutlu bize. Konferansın çok başarılı geçtiğine inanıyorum. Bu 1'incisiydi, 2'incisi ve 3'üncüsü olarak her yıl devam edeceğine inanıyorum. Burada ERÜ, RTÜK, TRT Diyanet İşleri Başkanlığı ve ilgili tüm paydaşlar ile birlikte inşallah devam edeceğiz" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı