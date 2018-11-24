Rektör Çakar, Öğretmenler Gününü Kutladı

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, öğretmenlik mesleğinin kutsal olduğu kadar mesuliyetinin de ağır olduğunu söyledi.

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınlayan Rektör Çakar "Öğretmenlerimiz, ülkemizin her yerinde görev alarak, gerçekleştirdikleri özverili çalışmalarla ülkemize; fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür, milli ve manevi değerlere bağlı nesiller yetiştirmektedir. Kutsal olduğu kadar mesuliyeti de ağır olan bir mesleği icra eden öğretmenlerimiz, öğrettiğinden ziyade, yetiştiren, eğiten, terbiye eden, öğrencisinin içindeki cevheri sabırla açığa çıkaran ve onlara vizyon aşılayan kişilerdir.

Düzce Üniversitesi olarak, geleceğimizin teminatı olan gençlerimize; bilgiyi, erdemi ve tüm insani değerleri öğreten ve ülkemizin muasır medeniyetler seviyesine ulaşmasında büyük rol oynayan Baş Öğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm öğretmenlerimizin "Öğretmenler Günü'nü kutluyor, bu kutsal meslek uğruna şehit düşen eğitim neferlerimizi rahmetle anıyoruz" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE