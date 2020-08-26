Rektör Çakar "İyi bir eğitim gelecek için çok önemli"
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Rektör Çakar "İyi bir eğitim gelecek için çok önemli"

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin açıkladığı Yükseköğretim Kurumları 2020-YKS yerleştirme sonuçlarına göre Düzce Üniversitesi'ne yerleşen öğrenciler tebrik ederek "Alacağınız iyi bir üniversite eğitimi, geleceğiniz için son...

Rektör Çakar
26.08.2020 13:41 | Son Güncelleme: 26.08.2020 13:46

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin açıkladığı Yükseköğretim Kurumları 2020-YKS yerleştirme sonuçlarına göre Düzce Üniversitesi'ne yerleşen öğrenciler tebrik ederek "Alacağınız iyi bir üniversite eğitimi, geleceğiniz için son derece önemli" dedi.

Rektör Çakar, Düzce Üniversitesine yerleşen öğrencileri tebrik etti, pandemi ile ilgili bilgiler paylaştı. Rektör Çakar, ii bir üniversite eğitiminin son derece önemli olduğunu belirterek, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz; büyük bir emek ve özveriyle hazırlandığınız YKS sonucunda üniversitemize yerleşerek gösterdiğiniz fedakarlığın ve kazandığınız başarının gururunu yaşamaktasınız. Kurulduğu 2006 yılından bugüne Değer Üreten Üniversite felsefesi ve öğrencilerimiz varlık sebebimizdir temel hizmet prensibiyle hareket eden üniversitemiz, nitelikli eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra, donanımlı akademik kadrosu, teknolojik olanaklara sahip derslikleri ve laboratuvarları, modern spor tesisleriyle kampüs yaşamının tüm imkanlarını siz değerli öğrencilerimize sunmaktadır. Ancak, pandemi sürecinin devam etmesi nedeniyle üniversitemiz bazı sosyal ve kültürel uygulamalarda kısıtlamalara gitmiştir. Bu hassas dönemde hayatımızın her alanında tedbir uygulamalarına dikkat ederek bu salgın sürecini birlikte atlatacağız. TaMaM olarak kodlanan Temizlik, Maske ve Mesafe kuralına, bu süreçte özellikle dikkat etmemiz gerekmektedir. Korona virüs salgınında, gerek ülkelerin sınırlarının kapatılması, gerekse de sokağa çıkma kısıtlama uygulamasının; devlet olarak, bireysel olarak kendi kendine yetmenin, kişisel gelişimin ne denli önemli olduğunu bizlere bir kez daha göstermiştir. Rekabetin güçlü olduğu bu dönemde, alacağınız iyi bir üniversite eğitiminin, geleceğiniz için son derece önemli olduğu bilinciyle vatanına, milletine ve milli değerlerine bağlı bireyler olarak mezun olacağınıza inancımız tamdır. Sizlerin ışığı ile yarınlarımız daha aydın ve daha güzel olacak. Sizlerle birlikte bu heyecanı yaşayan Düzce Üniversitesi olarak, çocuklarımızı büyük bir fedakarlıkla yarınlara hazırlayan ailelerimize ve öğretmenlerinize teşekkür ediyor, Üniversitemize yerleşen öğrencilerimizi tebrik ediyor, öğrenim hayatları boyunca başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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