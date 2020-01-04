Rektör Çakar'dan Sarıkamış Şehitleri anma mesajı

04.01.2020 16:26 | Son Güncelleme: 04.01.2020 16:31

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Sarıkamış Harekatının 105. Yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayınladı.



Sarıkamış Harekatı'nın 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımlayan Rektör Çakar; "Birinci Dünya Savaşı'nda, Kafkas Cephesinde başlatılan Sarıkamış Harekatı sırasında şehit düşen binlerce vatan evladımız, vatanımızı ve milletimizi esaret altına alarak, asırlardır dünya tarihine yön veren, gittiği her yere barış ve huzur getiren Türk milletine, diz çöktürmeye çalışan düşmanların karşısına her koşulda çıkma cesaretini göstermişlerdir. Bizlere özgür bir gelecek bırakabilme adına canı pahasına Sarıkamış Harekatı'nı gerçekleştirerek şehit düşen askerlerimiz, şanla şerefle dolu tarihimizin unutulmaması gereken bir başka kahramanlarındandır. Kendilerinden daha fazla olanaklara sahip düşmanın karşısına, vatan sevgisi ve inançla çıkan kahraman askerlerimiz, zorlu iklim ve arazi koşullarında göstermiş oldukları özveri ve cesaret ile kendilerini vatanımıza siper etmiştir. Düzce Üniversitesi olarak, Sarıkamış Harekatı'nın yıl dönümü vesilesiyle, vatan topraklarını savunmak uğruna şehit düşen tüm kahraman askerlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İHA