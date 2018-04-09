Rektör Çakar'dan "En Büyük Güvencemiz"

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıldönümünde bir mesaj yayındı.

Rektör Çakar, mesajında "Her şeyden önce görev gelir bilinciyle hareket eden Türk Polis Teşkilatı kamu düzeninin sağlanması, halkın refah ve huzurunun korunması, hukukun uygulanması ve suçluların adalete teslim edilmesi için anayasa ve yasalara sadakatle, hukuka bağlılıktan ayrılmadan büyük bir sorumlulukla hareket etmektedir.

Ülkemizdeki güven, istikrar ve huzur ortamının korunmasında en büyük güvencelerimizden olan emniyet mensuplarımız, ülkemizin birlik ve beraberliği için gece gündüz demeden çalışmakta, gerektiğinde hiç düşünmeden hayatlarını feda etmektedir. Diğer kolluk kuvvetlerimizle birlikte, terör ve örgütlü suçlarla amansız bir mücadele içerisinde bulunan Türk Polis Teşkilatı; bununla birlikte toplumsal destek projeleriyle de devletin şefkat elini temsil etmekte ve milletimizin her daim takdirini kazanmaktadır. Düzce Üniversitesi olarak, bu asil ve kutsal görevleri büyük bir özveriyle yerine getiren Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü kutluyor, vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve toplumumuzun barış içinde yaşaması için şehit olan emniyet mensuplarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE