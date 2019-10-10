Rektör Çakar'dan Barış Pınarı Operasyonu mesajı

10.10.2019 10:14

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Barış Pınarı Operasyonu ile ilgili yayınladığı mesajında; "Barış Pınarı Operasyonu ile ülkemiz, tarihinden aldığı güçle yine zulme karşı durarak mazlumun ve mağdurun yanında yer aldığını göstermiştir" dedi.



Rektör Çakar TSK'nın kahramanca bir askeri harekatı icra etmeye başladığını belirterek "Ülkemizin huzur ve güvenliğini tehdit eden PKK, PYD ve YPG gibi terör örgütlerini ülkemizin güney sınırından söküp atmak ve sınırlarımızı güvence altına almak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyinde 'Barış Pınarı Operasyonu' ile her zaman olduğu gibi yine kahramanca bir askeri harekatı icra etmeye başlamıştır. Suriye'nin kuzeyinde bir terör devleti kurulmasını engel olmak, bölge halkını terör örgütlerinin zulüm ve baskısından kurtarmak, ülkemizdeki Suriyeli kardeşlerimizin güvenli bir şekilde evlerine dönmelerini sağlamak gibi birçok haklı sebeple operasyon kararı alan ülkemiz, tarihinden aldığı güçle yine zulme karşı durarak mazlumun ve mağdurun yanında yer aldığını göstermiştir. Ülkemizin birliği ve bütünlüğü söz konusu olduğunda hiçbir tehditten çekinmeyen ve kahramanlık destanları yazan şanlı ordumuz ve kadim milletimiz, teröristlere ve iş birlikçilerine gereken dersi vermeye kararlılıkla devam edecektir. Düzce Üniversitesi olarak; ülkemizin bekası ve güvenliği için bu askeri operasyonu olmazsa olmaz olarak görüyor ve destekliyor, Mehmetçiğimize şanlı zaferler diliyoruz" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İHA