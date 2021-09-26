Rektör Bülent Çakmak, TEKNOFEST'i yerinde takip etti - Haberler
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Rektör Bülent Çakmak, TEKNOFEST'i yerinde takip etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Rektör Bülent Çakmak, TEKNOFEST'i yerinde takip etti

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ve Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ETÜSEM) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet İlker Akbaba Türkiye'nin en büyük havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali olan TEKNOFEST'i yerinde takip etti.

ERZURUM (İHA) - Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ve Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ETÜSEM) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet İlker Akbaba Türkiye'nin en büyük havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali olan TEKNOFEST'i yerinde takip etti.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yürütücülüğünde, ülkemizde milli teknolojinin geliştirilmesi için çalışan birçok kuruluşun paydaşlığında, 2018 yılından bu yana her yıl Eylül ayında düzenlenen ve Türkiye'nin milli teknoloji üretimini artırmayı hedefleyen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamındaki yarışma ve etkinlikler bu yıl 21-26 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Festivale Katılan Paydaşlarla Bir Araya Gelindi

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 4'üncüsü düzenlenen etkinlikler kapsamında yapılan çalışmaları yerinde incelemek üzere TEKNOFEST 2021'e katılan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ve ETÜSEM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet İlker Akbaba, kendi kategorilerinde dereceye giren takımlarda yer alan gençlerle bir araya gelerek geliştirdikleri projeler hakkında bilgi aldı.

Rektör Bülent Çakmak stant ziyaretlerinin ardından TEKNOFEST 2021'de yer alan Roketsan, Aselsan, Havelsan ve Türk Patent Enstitüsü başta olmak üzere birçok paydaş firmalarının yetkilileri ile görüşerek ETÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde açılan ve gelecek yıl öğrenci alınması planlanan Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümünün alt yapı çalışmaları ve ETÜSEM bünyesinde verilebilecek eğitimlere ilişkin fikir alışverişinde bulundu.

Etkinlik sonrasında TEKNOFEST 2021'e ilişkin değerlendirmelerde bulunan Rektör Çakmak, önümüzdeki yıl düzenlenecek olan TEKNOFEST 2022 organizasyonunda akademik paydaş olmak istediklerini ifade ederek festival bünyesindeki yarışmalardan birinin de Erzurum'da yapılması için gereken her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi. - ERZURUM

Rektör Bülent Çakmak, TEKNOFEST'i yerinde takip etti

Rektör Bülent Çakmak, TEKNOFEST'i yerinde takip etti

Rektör Bülent Çakmak, TEKNOFEST'i yerinde takip etti

Rektör Bülent Çakmak, TEKNOFEST'i yerinde takip etti

Rektör Bülent Çakmak, TEKNOFEST'i yerinde takip etti

Rektör Bülent Çakmak, TEKNOFEST'i yerinde takip etti

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Haber: Rektör Bülent Çakmak, TEKNOFEST'i yerinde takip etti - Haberler
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