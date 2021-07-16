Rektör Bülent Çakmak, 15 Temmuz Anma Etkinliklerine katıldı
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Rektör Bülent Çakmak, 15 Temmuz Anma Etkinliklerine katıldı

Rektör Bülent Çakmak, 15 Temmuz Anma Etkinliklerine katıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen çeşitli etkinliklere katıldı.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen çeşitli etkinliklere katıldı.

Ülkemizin milli birlik ve bütünlüğüne kastedenleri unutmamak, 15 Temmuz gecesi yaşanan kahramanlıkları diri tutmak ve şehitlerin aziz hatıralarını anmak üzere kentte düzenlenen çeşitli etkinliklere katılan Rektör Bülent Çakmak, 15 Temmuz Şehitliği ile Kars Kapı şehitliklerine ziyaret gerçekleştirdi. Şehitlerimizin dualarla anıldığı ziyarette naaşlara karanfiller bırakıldı.

Akşam saatlerinde ise Erzurum kent meydanında gerçekleşen Demokrasi Nöbetine katılan Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, edilen dualara eşlik etti. Etkinliğe, ETÜ Rektörü Bülent Çakmak'ın yanı sıra şehrin mülki, idari askeri ve yargı erkanı ile çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlik öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Millete Sesleniş Konuşması dinlendi.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından başlayan etkinlik Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla ve mehteran takımı gösterisiyle devam etti. Günün anısına düzenlenen "15 Temmuz Şehitlerini Anma Sancak Koşusu'na katılan milli sporcuların getirdiği sancak Erzurum Valisi Okay Memiş'e verildi.

Program, saat 00.13'te selaların okunması ve 15 Temmuz'a ilişkin videoların seyredilmesiyle son buldu. - ERZURUM

Rektör Bülent Çakmak, 15 Temmuz Anma Etkinliklerine katıldı
Rektör Bülent Çakmak, 15 Temmuz Anma Etkinliklerine katıldı
Rektör Bülent Çakmak, 15 Temmuz Anma Etkinliklerine katıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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