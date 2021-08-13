Rektör Budak, YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar'ı makamında ziyaret etti

Prof. Dr. Özvar "Ege Üniversitesindeki akademik performans artışını yakından takip ediyorum"

İZMİR (Ege Ajans)-Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Yükseköğretim Kurulu(YÖK) Başkanlığına atanan Prof. Dr. Erol Özvar'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Rektör Prof. Dr. Budak'ı makamında ağırladı. Rektör Budak, Prof. Dr. Özvar'a Ege Üniversitesi'nde eğitim-öğretim başta olmak üzere EÜ'nün misyon, vizyon ve değişimi hakkında bilgiler verdi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar'a Ege Üniversitesindeki akademik değişim ve dönüşüm hakkında bilgiler verdiğini söyleyen Rektör Budak, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle YÖK Başkanlığına atanan Sayın Prof. Dr. Erol Özvar'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. YÖK'ün üniversitelere çizdiği vizyon doğrultusunda Ege Üniversitesinin akademik değişimi ve dönüşümü için büyük çaba sarf ettik. YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Özvar'a bu çabamız sonucunda başta eğitim- öğretim olmak üzere yaptığımız çalışmalar araştırma üniversitesi olma hedefiyle çıktığımız yoldaki adımlarımız ile ilgi bilgi verdik. Ege Üniversitesini bilime ve ülkesine sunduğu katkılarla, temsil ettiği değerlerle örnek teşkil eden bir kurum haline getirmek; dev bir bilim yuvası olarak ülkemizin aydınlık geleceğine daha fazla katkı sunmak adına çıktığımız yolda Ege Üniversitesini yükseköğrenim alanında daha görünür kıldık. Benimsediğimiz öğrenci odaklı yönetim anlayışımızla, hayata geçirdiğimiz projelerde Yükseköğretim sistemine öncü olacak uygulamalarımız hakkında bilgiler verdik. Bu çerçevede Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından uygulanan Kurumsal Akreditasyon Programında 5 yıl süre ile tam akreditasyon almaya hak kazanan ilk üniversite olmanın gururunu paylaştık. Bu görüşme çerçevesinde kendisinin değerli görüşlerini alarak Ege'ye davet ettik. Ayrıca kendisi Ege Üniversitesi ailesine selamlarını iletti. Kendilerini tebrik ediyor, eğitim ve öğretim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, Ege Üniversitesi'ni yakından takip ettiğini belirterek, özellikle EÜ'nün akademik performanstaki yükselişinin dikkatini çektiğini söyleyerek ilk fırsatta Ege'yi ziyaret edeceğini belirti.

Rektör Prof. Dr. Budak, Prof. Dr. Özvar'a göreve geldiği günden itibaren eğitim-öğretimde kalite öncelikli, öğrenci odaklı ve araştırma üniversitesi hedefli hayata geçirdiği öncü proje ve uygulamaların yer aldığı "Ege'de Değişimin Üç Yılı" kitabını takdim etti.

Kaynak: Bültenler