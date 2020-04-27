Rektör Budak, "Uzaktan eğitimde ciddi bir başarı hikayesi yazdık"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Rektör Budak, "Uzaktan eğitimde ciddi bir başarı hikayesi yazdık" - Haberler
Yükseköğretim Kurulu, Koronavirüs, Rektör, Ege, Güncel, Haber

Rektör Budak, "Uzaktan eğitimde ciddi bir başarı hikayesi yazdık"

Ege Üniversitesinde son iki yılda uzaktan eğitim sistemine yapılan yatırımlar Koronavirüs salgını sürecinde eğitim öğretimin kesintisiz devam etmesini sağladı.

27.04.2020 09:15 | Son Güncelleme: 27.04.2020 09:15
Rektör Budak,

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, uzaktan eğitim sisteminde büyük bir başarı hikayesi yazarak eğitim öğretimde adeta dijital devrim yaşadıklarını söyledi.

Yükseköğretim Kurulu'nun(YÖK) koronavirüs tehdidi nedeniyle verdiği karar doğrultusunda öğrencilerin eğitimlerinin aksamaması ve akademik takvimin sekteye uğramaması için önerdiği "Dijital ve Uzaktan Eğitim" uygulamasını devam ettiren Ege Üniversitesinde dersler Ege Ders sistemi üzerinden sanal platformda düzenleniyor.

TARİHİ TOPLANTI

Koronaviüs tedbirleri kapsamında dijital ve çağdaş eğitim anlayışı ile uzaktan eğitim sistemine geçen ve sisteme her geçen gün yenilik katan Ege Üniversitesinde, Rektör Prof. Dr. Necdet Budak'ın başkanlığında 512 akademisyenin Pazar günü evlerinden canlı olarak katılımı ile tarihi bir toplantı düzenlendi.Son iki yılda uzaktan eğitim sistemine yaptıkları yatırımların meyvelerini Koronavirüs sürecinde topladıklarını söyleyen Rektör Budak "Üniversitemizde eğitim öğretimde adeta bir dijital devrim yaşıyoruz. Dünyadaki uygulamaları analiz ederek iki yıl önce uzaktan eğitim sistemimizi günün koşullarına uygun hale getirmek için önemli yatırımlar yaptık. Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Öğretim Teknolojileri Koordinatörlüğünü kurarak başladığımız uzaktan eğitim çalışmalarında amacımız, üniversitemizin eğitim öğretimden gelen güçlü birikimini üniversitemiz dışıyla da paylaşmaktı. Gerek yurt dışında gerekse ülkemizde uzaktan eğitim yöntemiyle lisans, yüksek lisans, uzmanlık gerektiren özel sektör eğitimleri gibi birçok alanda faaliyete geçmek amacıyla stratejik çalışmalar yürüttük" dedi.

UZAKTAN EĞİTİMDE BAŞARI HİKAYESİ YAZDIK

Koronavirüs sürecinde hazır olan uzaktan eğitimi altyapısını uygulamaya geçirdiklerini vurgulayan Rektör Budak "Gururla söylemek istiyorum ki, Ege Üniversitesi olarak, salgına karşı örnek bir mücadele yürütüyoruz. Başarılı mücadelemizin temelinde ise öngörülü ve hazırlıklı olmak yatıyor. Yükseköğretim Kurulu'nun(YÖK) koronavirüs tehdidi nedeniyle verdiği karar doğrultusunda öğrencilerin eğitimlerinin aksamaması ve akademik takvimin sekteye uğramaması için önerdiği "Dijital ve Uzaktan Eğitim" uygulamasını çok hızlı bir şekilde kullanmaya başladık. Eğitim öğretimimiz salgın sürecinde de aksamadan sürdürülüyor. Öğretim elemanlarımız "Ege Ders" adını verdiğimiz uzaktan eğitim sistemine yazılı ve görüntülü ders materyallerini yükleyebiliyor. Bunun yanında derslerini sanal ortamda öğrencilerine anlatıyorlar. Ege-Ders Canlı ile bilgiye hızlı bir şekilde erişebilen öğrencilerimiz, dinamik bir öğrenme süreci deneyimliyor. Yaşam boyu öğrenmenin önemine inanan, analitik, eleştirel ve yaratıcı düşünebilen nesiller yetiştirme hedefimize, bu süreçte de sağlam adımlarla ilerliyoruz.Öğrenci ve akademisyenlerimizin sistemlerimizden daha etkin bir şekilde faydalanabilmesi için kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Devir, çok çalışma devri. Uzaktan eğitimde ciddi bir başarı hikayesi yazdık. Uzaktan eğitim sistemini bundan sonra da sürdüreceğiz.

Her zaman desteklerini gördüğümüz YÖK Başkanımız Prof. Dr. Yekta Saraç salgın sürecinde de hep yanımızda oldu. Buradan bir kez daha Sayın Saraç'a teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör'den Survivor Aycan'a tepki Haberler
A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör'den Survivor Aycan'a tepki
Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal'ın eşine 'Aptallar topluluğu' deyip engelledi Haberler
Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal'ın eşine "Aptallar topluluğu"...
Acun Ilıcalı, Aycan'ın arkadaşıyla olan gizli konuşmasının sırrını çözdü: Da Vinci'nin şifresi gibiydi Haberler
Acun Ilıcalı, Aycan'ın arkadaşıyla olan gizli konuşmasının sırrını çözdü: Da Vinci'nin şifresi gibiydi
İsrail Meclisi'nde, Arap milletvekilinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övmesi tartışma yarattı Haberler
İsrail Meclisi'nde, Arap milletvekilinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övmesi tartışma yarattı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: İç turizmi mayıs ayı sonunda başlatmayı düşünüyoruz Haberler
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: İç turizmi mayıs ayı sonunda başlatmayı düşünüyoruz
1000 TL'lik yardıma başvurduğu söylenen Samsun'daki Ferrari sahibi suskunluğunu bozdu: Ben değilim Haberler
1000 TL'lik yardıma başvurduğu söylenen Samsun'daki Ferrari sahibi suskunluğunu bozdu: Ben değilim
Araç sahipleri dikkat! Benzine 9 kuruş indirim geliyor
Araç sahipleri dikkat! Benzine 9 kuruş indirim geliyor
Avcılar'da vatandaşları şaşırtan görüntü; ağaçlar papağanla doldu
Avcılar'da vatandaşları şaşırtan görüntü; ağaçlar papağanla doldu
Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 385,7 liradan işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 385,7 liradan işlem görüyor
Trabzon'da site yöneticisine orantısız güç kullanan polisler hakkında Valilik inceleme başlattı
Trabzon'da site yöneticisine orantısız güç kullanan polisler hakkında Valilik inceleme başlattı
1-2-3 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı masada! Gözler Erdoğan'a çevrildi
1-2-3 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı masada! Gözler Erdoğan'a çevrildi
Trabzon'da koronavirüsten hayatını kaybeden hastanın yakınları kadın doktora saldırdı
Trabzon'da koronavirüsten hayatını kaybeden hastanın yakınları kadın doktora saldırdı
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Yaza Kovid-19'suz girme umudumuz artıyor, sakın gevşemeyelim
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Yaza Kovid-19'suz girme umudumuz artıyor, sakın gevşemeyelim
Son Dakika: Türkiye'de 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 99 artarak 2 bin 805'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 99 artarak 2 bin 805'e yükseldi
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında son 20 gündeki en düşük vaka sayısı bugün kaydedildi
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında son 20 gündeki en düşük vaka sayısı bugün kaydedildi
Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 870 bini geçti
Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 870 bini geçti
Fransa'da 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 242 artarak 22 bin 856'ya yükseldi
Fransa'da 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 242 artarak 22 bin 856'ya yükseldi
Manisa'da hastaneden kaçmaya çalışan kişi dördüncü kattan atlayınca öldü
Manisa'da hastaneden kaçmaya çalışan kişi dördüncü kattan atlayınca öldü
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor! 3 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor! 3 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde
Leyla'nın koronavirüs teşhisi konulan babası, İsveç'ten Türkiye'ye getirildi
Leyla'nın koronavirüs teşhisi konulan babası, İsveç'ten Türkiye'ye getirildi
Son Dakika: ABD'de 26 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1978 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: ABD'de 26 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1978 kişi hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'ten getirilen Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'ten getirilen Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla ile telefonda görüştü
İngiltere'de 26 Nisan verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 413 artarak 20 bin 732'ye yükseldi
İngiltere'de 26 Nisan verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 413 artarak 20 bin 732'ye yükseldi
Fotoğraf tutkunu genç, Tekirdağ'daki evinin çatısından Uludağ'ı görüntüledi
Fotoğraf tutkunu genç, Tekirdağ'daki evinin çatısından Uludağ'ı görüntüledi
Koronavirüsü yenen İngiltere Başbakanı Boris Johnson görevine döndü
Koronavirüsü yenen İngiltere Başbakanı Boris Johnson görevine döndü
River Plate, futbolcu adaylarını WhatsApp üzerinden gelen videolardan izleyecek
River Plate, futbolcu adaylarını WhatsApp üzerinden gelen videolardan izleyecek
Trump, Sağlık Bakanı'nı görevden alacağı iddialarını yalanladı: Kargaşa ve kaos çıkarmak istiyorlar
Trump, Sağlık Bakanı'nı görevden alacağı iddialarını yalanladı: Kargaşa ve kaos çıkarmak istiyorlar
İstanbul'da geniş çaplı elektrik kesintisi! 13 ilçeye belirli saatlerde elektrik verilmeyecek
İstanbul'da geniş çaplı elektrik kesintisi! 13 ilçeye belirli saatlerde elektrik verilmeyecek
İstanbul'da bir kişinin yaralandığı silahlı çatışma kameraya yansıdı
İstanbul'da bir kişinin yaralandığı silahlı çatışma kameraya yansıdı
Eşini ve baldızını bıçaklayan koca: Beni aldatıyordu, şimdi çocuklarıma ne olacak?
Eşini ve baldızını bıçaklayan koca: Beni aldatıyordu, şimdi çocuklarıma ne olacak?
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Hulusi Akar Naci Bostancı Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Emrah Şeyma Subaşı Demet Akalın Uraz Kaygılaroğlu
Spor Lionel Messi Ergin Ataman Sergen Yalçın Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla İsveç Mayıs Futbolcu Ambulans
Şu an buradasınız: Rektör Budak, "Uzaktan eğitimde ciddi bir başarı hikayesi yazdık" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.4.2020 11:03:52. #1.15#
title