Rektör Budak, "Üniversitemizi son 4 yılda el birliği ile şaha kaldırdık"

Türkiye'nin en köklü yükseköğretim kurumlarından olan Ege Üniversitesi, kuruluşunun 66'ncı yıl dönümünü düzenlenen programla kutladı.

Program, Rektörlük bahçesinde Atatürk büstüne çelenk konmasıyla başladı. Burada bir konuşma gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "1955 yılında ülkemizin 4. büyük üniversitesi olarak temelleri atılan Ege Üniversitesi, köklü tarihine yeni başarı hikâyeleri kazandırdığı bir yılı daha geride bırakıyor. 1955'ten bugüne sahip olduğumuz sürekli gelişme azmini, bugün de aynı inançla yüreklerimizde taşıyoruz. Dünyanın her köşesinde başarılarıyla gurur duyduğumuz mezunlarımız; bilime tam bir adanmışlıkla katkı sağlayan akademisyenlerimiz; üniversitemizi daha ileri taşıma gayretiyle çalışan idari kadromuz ve geleceğe umutla bakan öğrencilerimizle başarı basamaklarını hızla tırmanıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla, 'Araştırma Üniversitesi olma', 'öğrenci odaklı olma' ve 'eğitim-öğretimde kalite öncelikli olma' hedeflerimiz doğrultusunda benzersiz başarılara imza atmanın gururunu paylaşıyoruz. Eğitimde kalitesi tescillenmiş; bulunduğu şehir ve bölgeyle bütünleşmiş; faydasını topluma adamış güçlü bir bilim yuvası olarak, daha nice başarılara imza atacağımıza yürekten inanıyorum" dedi.

"Egeli olmanın ayrıcalığını yüreğimin derinlerinde hissediyorum"

Çelenk sunma programının ardından Tören Şölen alanında 66'ıncı yıl kutlama töreni gerçekleştirildi. Ege Üniversitesi üst yönetimi, senato üyeleri ve üniversite personelinin katılımıyla Covid-19 tedbirleri çerçevesinde düzenlenen törende konuşan Rektör Budak, "Bugün burada yaşadığımız coşkuya, sevince ve heyecana Ege Üniversitesi Ailesinin tüm mensuplarının katılım göstererek ortak olmasını isterdim.Ancak pandeminin olağanüstü koşulları nedeniyle bu yıl da etkinliğimiz özellikle siz değerli öğrencilerimiz olmamasından dolayı buruk geçiyor. İnanıyorum ki seneye 67'inci kuruluş yıl dönümümüzü sizlerle fiziken bir araya gelerek çok daha büyük bir coşkuyla kutlayacağız. Ege Üniversitesi ailesinin bir mensubu olarak 66 yıllık köklü tarihimizle gurur duyduğumu, Egeli olmanın ayrıcalığını yüreğimin derinliklerinde her zaman hissettiğimi belirtmek isterim. Üniversitemiz, 66 yıl önce; 20 Mayıs 1955'te tam da bugün bir yolculuğa başladı ve bu yolculukta ülkesine, bilime ve genç nesillere verdiği katkılar ile saygın bir bilim yuvası haline geldi. Bugün bizler, Türkiye Cumhuriyetinin ilk üniversitelerinden biri olarak, ulusal ve uluslararası arenada adından başarılarla söz ettiren güçlü ve köklü bir üniversite olmanın haklı kıvancını yaşıyoruz. Temel gayemiz, tarihi sayısız başarılarla dolu saygın üniversitemizi, ülkemizin ve dünyanın en önemli bilim üreten markası haline getirmektir. Ege Üniversitesinin köklü tarihine yakışır bir gelecek inşa etmek için hepimiz gece gündüz demeden çalışıyoruz. Biliyoruz ki bilimsel ilerlemenin merkezi olan üniversitelerin başarılarını geleceğe taşıması, çağın değişen dinamiklerine uyum sağlanması ile mümkün olacaktır. Bizler de bu bilinçle hareket ediyor, Üniversitemizin gelişimine katkı sunmak için alt yapımızı her geçen gün daha da güçlendiriyoruz" dedi.

"Üniversitemizi son 4 yılda el birliği ile şaha kaldırdık"

Prof. Dr. Budak, "Bugün, geriye dönüp baktığımızda son yıllarda Araştırma Üniversitesi olmak için yürüttüğümüz çalışmalar, öğrenci odaklı yönetim anlayışımız doğrultusunda hayata geçirdiğimiz uygulamalar, eğitim öğretimde kalite öncelikli çalışmalarımız ile kurumsal akreditasyona yönelik sarf ettiğimiz mesafeyi açıkça görebiliyoruz. Mezunu olduğum ve akademik yaşamıma başladığım üniversitemde Rektör olarak göreve geldiğimden beri geçen 4 yıllık süreyi öğrencilerimizle, akademik ve idari personelimizle, hep birlikte aile olmanın verdiği güven duygusuyla geçirdim. Bu aile sıcaklığında 66 yıllık köklü tarihe sahip Üniversitemizi son 4 yılda el birliği ile şaha kaldırdık. Araştırma üniversitesi olma hedefimizde önemli yol aldık ve bu hedefimize artık çok yakın olduğumuzu, hatta ulaştığımızı düşünüyorum. Ağustos-Eylül ayında YÖK'ten Araştırma Üniversitesi listesinde yer aldığımıza dair müjdeli haberi, hep birlikte inşallah alacağız. Diğer yandan Eğitim-Öğretimde kalite öncelikli hedefimiz doğrultusunda başlattığımız akreditasyon seferberliğinde akredite olan program sayımızı her geçen gün artırıyoruz. Bu yılsonunda programlarımızın yüzde 60'ını akredite etmiş olacağız. Ayrıca YÖKAK tarafından ilk kez uygulamaya alınan Kurumsal Akreditasyon programına başvurabilen 54 üniversite arasından seçilen 11 üniversiteden bir olduk ve öğrencilerimiz, akademik ve idari personelimiz ve yöneticilerimizle önemli bir sınav vererek yapılan değerlendirmeyi başarıyla tamamladık. Önümüzdeki günlerde YÖKAK tarafından 5 yıllık tam akreditasyonu alacağımıza yürekten inanıyorum. Yol haritası belli olan Üniversitemizi, elbirliği ile daha da ileriye taşıyacağız" diye konuştu.

"Projelerimizle ilham kaynağı olduk"

Öğrenci odaklı yönetim anlayışı doğrultusunda pek çok çalışma yürüttüklerini belirten Rektör Budak, "Kütüphane olanaklarının iyileştirilmesi, kampüs içi ulaşım, metruk alanların ortadan kaldırılması, su sebilleri, yemekhane ve yurt olanakları gibi 70'ten fazla projeyi hayata geçirdik.Yürüttüğümüz bu çalışmalar, Üniversitemiz dışında bağımsız merkezlerce de tescillenendi ve öğrenci memnuniyetinde A Plus olduk. Yine bağımsız merkezler tarafından akademik huzur bakımından da ülkemizin en huzurlu üniversitelerinden biri olarak tescillendik. Tüm mensuplarımızla birlikte hayata geçirdiğimiz değişiklikler ile pek çok alanda ilklerin öncüsü olduk. Öncü fikirlerle inşa ettiğimiz projelerimiz ise birçok üniversiteye ilham kaynağı olduk. Bu anlamda kampüsümüzde başlattığımız değişimin, kampüs sınırlarımızı aşarak örnek teşkil eden gelişmelere vesile olmuş olmasından da mutluluk duyuyoruz. Geçtiğimiz bir yıl içerisinde, tüm bu gayretlerimizin meyvelerini almanın gururunu yine hep birlikte paylaştık. Bugün Ege Üniversitesi, bulunduğu şehir ve bölgeyle bütünleşmiş; sağlıktan eğitime, sosyal sorumluluktan üniversite sanayi işbirliklerine dek gerçekleştirdiği projelerle faydasını topluma adamış; ulusal ve uluslararası platformlarda elde ettiği başarılarla her geçen gün adından gururla söz ettiren bir üniversite haline gelmiştir. Son 4 yıl içerisinde üniversitemize yaptığımız yatırımlar sayesinde salgınla mücadelenin de bölgemizde önde gelen isimlerinden olduk. Süreci yönetirken çalışmalarımızı, eğitimin de sağlık kadar hayati olduğu bilinciyle şekillendirdik. Öğrenci ve çalışanlarımızın farklılaşan ihtiyaçlarını iyi analiz ederek alt yapımızı yeni koşullara uygun olarak güncelledik. Bugün de mevcut alt yapımızla akademik çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyor; eğitim-öğretim faaliyetlerimizi zaman ve mekândan bağımsız biçimde devam ettiriyoruz. 2017 yılından itibaren gerçekleştirdiğimiz köklü değişime destek olan, gayret ve emekleriyle başarılarımızın asıl sahibi olan tüm mensuplarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

Akademisyenlere belgeleri takdim edildi

Akademik aşama kaydeden akademisyenlere seslenen Prof. Dr. Budak,"Bu anlamlı günde çalışma, proje ve araştırmalarıyla mesleklerinde yükselmeye hak kazanan akademisyenlerimize akademik yükselme belgelerini takdim edecek olmaktan da mutluluk duyuyoruz. Ürettiği bilgiyi değere dönüştürerek bilimin ilerlemesine katkı sağlayan, birikimli ve donanımlı bireyler yetiştirmek için canla başla çalışan akademisyenlerimizi tebrik ediyor; başarılarıyla gurur duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Başarılarımızın artarak devam edeceğine duyduğum inançla, üniversitemizin 66'ıncı kuruluş yıldönümünü kutluyor, kurulduğu ilk adan itibaren üniversitemizin gelişimine katkı sunan emektarlarımıza; bugün yine aynı heyecan ve adanmışlıkla çalışan tüm mensuplarımıza şahsım ve Ege Üniversitesi adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Tören kapsamında akademik yükselmeye hak kazanan akademisyenlere belgeleri takdim edildi. Takdim sırasında 66'ıncı kuruluş yılına özel Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı tarafından hazırlanan marş çalındı.

Kaynak: Bültenler