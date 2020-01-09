Rektör Budak'tan sınav dönemindeki öğrencilere moral ziyareti

09.01.2020 09:41 | Son Güncelleme: 09.01.2020 09:41

Günün geç saatlerine kadar kütüphanede sınavlarına çalışan Egeli öğrencilere moral ziyaretinde bulunan Prof. Dr. Budak, "Kütüphanemizin sınav dönemlerinde kesintisiz hizmet vermesi artık bir gelenek haline geldi. Bizim en büyük önceliğimiz öğrencilerimizin başarılı olması, bunun için çalışıyoruz" diye konuştu.

Hayata geçirdikleri uygulamalar ile son iki yılda kütüphaneden yararlanan öğrenci sayısının katlandığına değinen Prof. Dr. Budak, "Öğrencilerimiz artık kafelerde değil kütüphanede zaman geçiriyorlar. Göreve geldiğimizde başlattığımız sınav dönemlerinde kesintisiz 7/24 açık kütüphane uygulamamız ile öğrencilerimizin kütüphanemize olan rağbeti arttı. Bu uygulama ile ilgili öğrencilerimizden çok sayıda memnuniyet mesajları aldık. Bizler, öğrencilerimizin daha kaliteli ve nitelikli eğitim almaları için buradayız. Her türlü taleplerini değerlendiriyoruz, yeter ki onlar başarılı olsun. Kütüphanemizin fiziki koşullarını ve gerek basılı gerekse dijital materyal sayılarını sürekli artırıyoruz. Bunun dışında yararlı pek çok veri tabanı ve dil paketi üyeliklerimiz mevcut" dedi.

Engelli öğrencilerin kütüphaneden yararlanmaları için "Engelsiz Kütüphane" çalışmaları yürüttüklerini söyleyen Prof. Dr. Budak, "Engelli öğrencilere yönelik online hizmet sunuyoruz. Sesli Kitap Projesi, görme engellilere ses olmaya devam ediyor. Engelli kullanıcıların ihtiyaç duydukları akademik kitaplar ve her türlü öğretim materyali betimlenip seslendiriliyor. Engelli kullanıcılara yönelik mini sinema salonu, okuma, seslendirme ve dijital salonları yer alıyor. Görme engelli kullanıcılar, elektronik öğretim materyallerini multi-medya ve bilgisayar salonlarında dinleyebiliyor,kaydedebiliyor ve aynı anda kabartma yazıya (Braille) çevirebiliyorlar" diye konuştu.

Rektör Budak'ın kendilerini ziyaret etmesiyle moral bulduklarını belirten öğrenciler ise sınav döneminde kesintisiz hizmet veren kütüphane uygulamasından duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Rektör Budak, ziyaret sırasında öğrencilere çikolata ikram ederken sınavlarında başarı dileklerinde bulundu.

Kaynak: Bültenler