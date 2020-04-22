Rektör Budak Egeli bilim insanlarına seslendi Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, koronavirüs salgını nedeniyle karantina uygulanan bu günlerde üniversite personeli ile iletişim kurmaya devam ediyor.

Rektör Budak, sosyal medya hesaplarında yayınladığı video ile Ege Üniversitesinde görev yapan bilim insanlarına seslenerek Ar-Ge faaliyetlerinin önemine ve "Araştırma Üniversitesi" olma hedefine değindi. Prof. Dr. Budak, "Dışa bağımlılığı ortadan kaldırmanın ve koronavirüs krizinden kurtulmanın yolu Ar-Ge faaliyetlerinden geçmektedir" diye konuştu.

Sosyal medya hesabından yayınladığı videoda Egeli bilim insanlarına ithafen önemli açıklamalarda bulunan Rektör Budak, "Küresel koronavirüs salgınının dünya gündemini salladığı bu tarihsel süreç, bilginin önemini ve Ar-Ge faaliyetlerine yatırım yapmanın zorunluluğunu bir kez daha ortaya çıkardı. Ar-Ge faaliyetleri, teknoloji üretme kabiliyetlerini geliştirerek; güçlü, istikrarlı, verimli, ekonomik anlamda kalkınmış toplum olmanın ön koşulunu oluşturmaktadır. Ülkemiz açısından dışa bağımlılığı ortadan kaldırmanın yolu Ar-Ge faaliyetlerinden geçmektedir. Bu zor günlerde hem dünya hem de ülke gündemimizi sarsan bu krizden Ar-Ge ile kurtulmamız mümkündür" dedi.

Bu süreçte Ege Üniversitesi olarak, "Araştırma Üniversitesi" olmanın ne denli önemli olduğunu bir kez daha anladıklarını söyleyen Prof. Dr. Budak,"Araştırma üniversitesi olmamız, artık bir zorunluluk olmuştur. Karantina altında olduğumuz bu günleri, insanlık için Ar-Ge başta olmak üzere bilimsel projeler geliştirmeye ayırarak avantaja çevirebiliriz. Bilim insanları olarak bu bilinçle hareket etmeliyiz. Bölgemizin en köklü ve en donanımlı üniversitesi olarak bünyemizde yer alan İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma Uygulama Merkezinde (ARGEFAR) yürütülen COVID-19 DNA aşısı çalışmalarında yer almaktan onur duyuyoruz. Bu çalışmalarından dolayı ARGEFAR çalışanlarına ve projeye destek olan mühendislik, tıp ve eczacılık fakültelerimizin öğretim üyelerine teşekkür ediyorum. Üniversitemizin değerli bilim insanlarının, araştırma üniversitesi olma yolunda, insanlığa faydalı, başarılı çalışmaları gerçekleştireceğine inancım tamdır" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler