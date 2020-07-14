Rektör Bilgiç'ten "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı
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Rektör Bilgiç'ten "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, "Terör örgütü FETÖ'nün menfur darbe girişimine dik duruşumuz ve şanlı mücadelemiz, bir yönüyle Türk milletinin o geceki duruşunu, dirayetini ve davranış biçimini dünya tarihine kazıyan bir olaydır.

Rektör Bilgiç'ten
14.07.2020 18:27 | Son Güncelleme: 14.07.2020 18:30

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, "Terör örgütü FETÖ'nün menfur darbe girişimine dik duruşumuz ve şanlı mücadelemiz, bir yönüyle Türk milletinin o geceki duruşunu, dirayetini ve davranış biçimini dünya tarihine kazıyan bir olaydır." ifadesini kullandı.

Bilgiç, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, milletin fertleri ve evlatlarının gücünü önce Allah'tan, ardından kendi hür iradesinden ve tercihlerine sahip çıkma kararlılığından alarak Türkiye'nin üzerine çökertilmeye çalışılan karanlık bulutları dağıtmayı başardığını belirtti.

Türk milletinin onurlu fertlerinin kendi yazgısına, iradesine ve Türkiye'nin geleceğine sahip çıkmış, hain darbe girişiminin karşısına topyekun dikilerek onun planlayıcıları ile uygulayıcılarına tarihi bir ders verdiğini vurgulayan Bilgiç, şöyle devam etti:

"Milletimizin bu şanlı mücadelesi, aydınlığın karanlığa, cesaretin korkaklığa, kararlı sakinliğin gözü dönmüş azgınlığa, nihayetinde yaşamın ölüme karşı mutlak zaferi olmuştur. Bu yaşam, Türkiye Cumhuriyeti'nin milleti ve toprağıyla tek millet, tek bayrak, tek devlet ve tek vatan çatısı altında ilelebet payidar kalmasını simgelemektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın o gece televizyon ekranlarından Türk milletine seslenişi, milletimizi kent meydanlarına akın ederek darbeye karşı durmaya çağırması ve bizzat kendisinin milletinin başında sahaya inmesi, iradesine sahip çıkma saikiyle sokaklara akın etmiş insanlarımızı daha da cesaretlendirmiş ve milletimizin kararlılığını daha da katmerleştirmiştir. "

15 Temmuz'un sosyolojik yönüyle de kolektif bir ders niteliğine büründüğüne işaret eden Bilgiç, "Terör örgütü FETÖ'nün menfur darbe girişimine dik duruşumuz ve şanlı mücadelemiz, bir yönüyle Türk milletinin o geceki duruşunu, dirayetini ve davranış biçimini dünya tarihine kazıyan bir olaydır. Diğer yönüyle de Türkiye'de sivil siyasete, demokrasiye ve milli iradeye karşı gerçekleştirilen iç ve dış odaklı pespaye manevraların da artık sonsuza dek bertaraf edildiğinin göstergesi olmuştur." açıklamasında bulundu.

Bilgiç, 15 Temmuz akşamı demokrasinin kazandığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye sonu belirsiz bir karanlığa sürüklenmekten kurtulmuş, milli birlik ve beraberlik şahikasına ulaşmıştır. Türkiye tarihindeki darbeler geleneği bir daha geri döndürülemeyecek şekilde tarihin tozlu raflarına kaldırılmıştır. Millet demokratik rüştünü ve ferasetini bir kez daha hem en hassas hem de en güçlü biçimde ispat etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti, bundan sonra da terör ve şer odaklarına zerre fırsat vermeden, yılmadan, azimle mücadele ederek yoluna devam edecek ve gayretle, özveriyle, öz güvenle, çalışarak, paylaşarak, gelişerek, geliştirerek, değer üreterek ve değerlerimizi yeni nesillere aktararak, bilgi ve teknoloji üreterek geleceğe emin adımlarla yürüyecektir."

Kaynak: AA

Manşet

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