Rektör Bilgiç: "Kalite yönetim sistemiyle yolculuğumuz daha sağlam zeminde devam edecek"

SAMSUN (İHA) – Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, "TSE, kalite yönetim sisteminin tesis edilmesinde öncü rol oynadı. Biz bugün, üniversitemiz bu tecrübeyi de yaşasın istedik. Bu tecrübeyle yolculuğumuzun daha sağlam bir zeminde devam edeceğini düşünüyoruz" dedi.

Kalite Yönetim Sistemine geçen OMÜ, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Belgelendirme Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen tetkik süreci başladı. 4 gün sürecek çalışmalar öncesi OMÜ Rektörlük Senato Salonu'nda açılış toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Rektör Bilgiç, göreve geldikleri günden itibaren çalışmalarında hep dikkate almaya çalıştıkları hususun yaptıkları işin en iyisini yapmak olduğunu belirterek, "Daha iyisini yapmak anlayışının bir gereği olarak da yürütmüş olduğumuz çalışmalara destek veren yeni bir süreci birlikte yaşamaktayız. Biliyorsunuz Yükseköğretim Kurulunda, Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu (YÖDEK) adlı bir komisyon vardı. Bunun üniversitelerdeki yansıması olan Akademik Değerlendirme Komisyonu (ADEK) ise kalite süreçleri ile yapılmak istenenlerin bir çatı altında yapılmaya başlandığı bir yapıydı" dedi.

"TSE, kalite yönetim sisteminin tesis edilmesinde öncü role sahip"

TSE'nin, yükseköğretim kurumlarında yapılan kalite çalışmalarından çok önce Türkiye'deki tüm kurum ve kuruluşlar için kalite süreçlerinde çalışan bir kurum olarak öne çıktığını vurgulayan Rektör Bilgiç, "TSE, kalite yönetim sisteminin tesis edilmesinde öncü rol oynadı. Biz bugün, üniversitemiz bu tecrübeyi de yaşasın istedik. Bu tecrübeyle yolculuğumuzun daha sağlam bir zeminde devam edeceğini düşünüyoruz. Misafirlerimiz, bu nedenle bizim bu yolculuğumuza katkı sağlamayı seve seve kabul edip geldiler" diye konuştu.

"Bu süreçten herkes kazançlı çıkacak"

TSE Karadeniz Bölge Koordinatörü Adnan Bahadır ise OMÜ'nün tetkik sürecine müracaat ettiğinde dokümanları incelediğini ve emek verilmiş, güzel bir dokümantasyon yapısı karşılaştığını ifade ederek, "Kalite yönetim süreci yönetimi kolaylaştıran bir araç. Bu sürecin sonuçlarından, üniversitenin istifade edebileceğini ve herkesin kazançlı çıkacağını düşünüyorum. Bu tetkik sonucunda kurumumuzun bilgisini, tecrübesini Üniversitenizle paylaşmak istiyoruz. Yapacağımız bu dört günlük tetkikin katma değeri yüksek ve başarılı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Yüksek bir katılım olmasından duydukları memnuniyeti dile getiren Türk Standartları Enstitüsü Baş Araştırmacı Fatih Sağdıç da bunun beklentilerini yükselttiğini ve başarılı bir dört gün geçirmeyi umduklarını kaydetti. Toplantı, konuşmaların ardından misafirlerin kendilerini tanıtmasıyla sona erdi. Yetkililer toplantının ardından çeşitli birimlere ziyaretlerde bulundu. Kalite tetkik süreci 4 gün boyunca devam edecek.

Rektör Bilgiç makamında ağırladı

Daha sonra Rektör Bilgiç, TSE yetkililerini makamında ağırlayarak burada çeşitli istişarelerde bulundu. Kalite sürecinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Bilgiç, kurumlarının bu süreçten en iyi şekilde çıkacağına olan inancını dile getirdi.

Toplantıya ayrıca, OMÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Kuran, Prof. Dr. Vedat Ceyhan ve Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz, TSE Samsun Belgelendirme Müdürü Erol Kaygı, TSE tetkikçileri Mustafa Tıkansak ve Ayşe Akbaba, fakültelerin dekanları, yüksekokul müdürleri, üniversite üst yönetimi ve daire başkanları katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA