Rektör Beydemir, öğrencilerle sohbet etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rektör Beydemir, öğrencilerle sohbet etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Rektör Beydemir, öğrencilerle sohbet etti

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir 2020-2021 eğitim-öğretim yılının açılmasıyla uzun bir ara sonra kampüse gelen öğrencilerle sohbet etti.

BİLECİK (İHA) - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir 2020-2021 eğitim-öğretim yılının açılmasıyla uzun bir ara sonra kampüse gelen öğrencilerle sohbet etti.

Rektörü Beydemir ve beraberindeki heyet kampüs turuna çıktı. Kampüste stant kuran Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü aşı personeli ile Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü personelinden görevleri hakkında bilgi alarak kolaylıklar diledi. Öğrenci ve velilerle sohbet eden Rektör Beydemir, tüm öğrencilere yeni dönemde başarılar diledi. - BİLECİK

Rektör Beydemir, öğrencilerle sohbet etti

Rektör Beydemir, öğrencilerle sohbet etti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Vladimir Putin Abdullah Öcalan Ahmet Davutoğlu
Magazin Tarkan Müge Anlı Bülent Ersoy Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Umut Meraş Mehmet Topal Abdullah Avcı Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Rektör Beydemir, öğrencilerle sohbet etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 11:20:02. #1.17#