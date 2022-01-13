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Rektör Beydemir, öğrencilerle bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı / Cem Kaan Toka - Haberler | Yerel

Rektör Beydemir, öğrencilerle bir araya geldiBİLECİK Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir 'Kütüphane Sohbetleri' programı kapsamında öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti.

Rektör Beydemir, öğrencilerle bir araya geldi

BİLECİK Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir 'Kütüphane Sohbetleri' programı kapsamında öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, üniversitelerinin kütüphanesi içindeki Aşık Paşazade Salonu'nda 'Kütüphane Sohbetleri' programı kapsamında öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerin hazırladıkları soruları içtenlikle cevaplayan Prof. Dr. Beydemir, eğitim hayatı, akademisyenlik kariyeri ve rektörlük görevi hakkında bilgiler verdi.

Şeyh Edebali Üniversitesinin gelişmesine ve ilerlemesine yönelik yapılan çalışmalar hakkında da öğrenciler ile sohbet eden Beydemir üniversitede, yapılan akademik ve sosyal çalışmalar, gelecek hedefler, yüz yüze eğitim süreci gibi konular hakkında açıklamalarda bulundu.

Öğrenciler ise 'Kütüphane Sohbetleri' kapsamında rektörle bir araya geldikleri mutlulukları dile getirerek, istek ve taleplerini bildirdiler.

Rektör Beydemir, öğrencilerle bir araya geldi

Rektör Beydemir, öğrencilerle bir araya geldi

Rektör Beydemir, öğrencilerle bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı / Cem Kaan Toka - Son Dakika Haberleri

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