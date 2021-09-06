Rektör Beydemir, miniklerle piknik yaptı
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Rektör Beydemir, miniklerle piknik yaptı

Rektör Beydemir, miniklerle piknik yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi tarafından koruma ve bakım altında bulunan çocuklar için meyve toplama ve piknik etkinliği gerçekleştirildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi tarafından koruma ve bakım altında bulunan çocuklar için meyve toplama ve piknik etkinliği gerçekleştirildi.

Bilecik Tarımsal Uygulama ve Araştırma Müdürlüğüne (TUAM) bağlı Aşağıköy Uygulama ve Araştırma Alanında, Bilecik Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezinde koruma ve bakım altında bulunan çocuklar için meyve toplama ve piknik etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Koyun, Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Emin Türker, Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Ali Ömüt, Şeyh Edebali Üniversitesi öğretim üyeleri, koruma ve bakım altında bulunan çocuklar ile öğretmenleri katıldı.

Etkinlik kapsamında minik konuklarla yemek yenildi. Ardından Rektör Beydemir, minik konuklara hediye verdi. Misafirler öğretmenlerinin gözetiminde ziraat fakültesi öğrencisi olan ağabey ve ablaları ile çeşitli oyunlar oynayarak eğlenceli vakit geçirdiler. Program, ziraat fakültesi uygulama alanındaki meyve toplama etkinliği ile sona erdi. - BİLECİK

Rektör Beydemir, miniklerle piknik yaptı
Rektör Beydemir, miniklerle piknik yaptı
Rektör Beydemir, miniklerle piknik yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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