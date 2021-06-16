Rektör Beydemir, Kültür Turizm Müdürü Bircan'la bir araya geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rektör Beydemir, Kültür Turizm Müdürü Bircan'la bir araya geldi

Rektör Beydemir, Kültür Turizm Müdürü Bircan'la bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan'ı makamında ziyaret etti.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan'ı makamında ziyaret etti.

Rektör Beydemir'e üniversitenin Genel Sekreter Doç. Dr. Cenk Karakurt, eşlik ederken, gerçekleşen ziyarette iki kurum arasında yapılabilecek ortak çalışmalar değerlendirildi. Ziyaret sonrası ikili birbirlerine günün anlam ve önemine binaen hediye takdim etti. - BİLECİK

Rektör Beydemir, Kültür Turizm Müdürü Bircan'la bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Ali Babacan Bülent Turan Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Diego Fatih Terim Şenol Güneş Okay Yokuşlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Rektör Beydemir, Kültür Turizm Müdürü Bircan'la bir araya geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.6.2021 10:50:06. #1.16#

title