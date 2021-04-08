Rektör Beydemir, kentteki basın kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, kentteki görev yapan yerel ve ulusal basın kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, kentteki görev yapan yerel ve ulusal basın kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi tarafından 6 ayda bir yapılan basın istişare toplantısı, üniversitenin Gölpark Sosyal Tesisleri'ne düzenlendi. Toplantıya Rektör Beydemir'in yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhami Yurdakul ve Prof. Dr. Mustafa Koyun, Genel Sekreter Doç. Dr. Cenk Karakurt, Rektör Danışmanı Öğretim Görevlisi Özgür Özcan ile üniversitenin basın sorumluları katıldı. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nin bir yıllık faaliyetlerinin değerlendirildiği toplantılarda bundan sonraki süreçte yapılması planlanan çalışmalar hakkında da bilgilendirme yapıldı. Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir, eğitim öğretim, akademik çalışmalar, fiziki ve teknik altyapı çalışmaları, yapılaşma faaliyetleri gibi temel konularında bir sunum yaparak toplantılara katılan basın mensuplarına teşekkür etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı