Rektör Beydemir ile Başkan Şahin bir araya geldi

OSMANELİ, BİLECİK (İHA) - Bilecik Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Şükrü Beydemir ve Rektör Yrd. Prof Dr. İlhami Yurdakul, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'i makamında ziyaret etti.

Başkan Şahin ziyarette Osmaneli Meslek Yüksek Okuluna verdikleri destekler ile ilçelerine yeni bölümler kazandıran Bilecik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir'e teşekkür etti. Şahin, "Bir kalkınma ajansa projeleri başta olmak üzere bir çok projede işbirliği yapan belediyemiz ve Bilecik üniversitemiz mevcut projeleri sürdürürken 25-26 Mayıs 2022 tarihleri arasında ilçemiz tarihi ile ilgili sempozyum yapılması konusunda hazırlıklara başladı. Osmaneli ilçemizin turizmde Safranbolu, Beypazarı, Odunpazarı tarzda konakları, köprüleri,camileri,kaleleri,kilisesi ve bir çok tarihi, kültürel değeri ile öne çıkması yönünde yürüttüğümü çalışmalara destek olacak sempozyuma Türkiye'nin tarih konusunda önde gelen çok değerli akademisyenlerini ilçemizde ağırlama fırsatı bulacağız. Üniversitemiz ve belediyemiz işbirliği ilçemize büyük değer kazandırırken, uygulama ile teori birleştiğinde bilimselliğin projelere yansımasıyla kamu kaynakları çok ekonomik kullanılırken,ilçemize maksimum faydayı sağlayacak örnek bir modeli de uyguluyoruz. İlçemizin her projesine ve yatırımına destek olan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitemizin değerli Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir ve Yardımcısı Tarihçi Prof. Dr. Kemal Yurdakul'a ve değerli hocalarımıza tekrar tekrar teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı - Yerel