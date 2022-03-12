Rektör Beydemir, Belediye Başkan Vekili Tüfekçioğlu ile bir araya geldi - Haberler

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Rektör Beydemir, Belediye Başkan Vekili Tüfekçioğlu ile bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Rektör Beydemir, Belediye Başkan Vekili Tüfekçioğlu ile bir araya geldi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Bilecik Belediye Başkan Vekili olarak seçilen Muharrem Tüfekçioğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

BİLECİK (İHA) - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Bilecik Belediye Başkan Vekili olarak seçilen Muharrem Tüfekçioğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Rektör Beydemir'e Genel Sekreter Doç. Dr. Cenk Karakurt ve Rektör Danışmanı Öğr. Gör. Özgür Özcan eşlik ettiler. Ziyarette Rektör Beydemir Başkan Tüfekçioğlu'na çalışmalarında başarılar dileyerek, iki kurum arasında yapılacak çalışmalar değerlendirildi. - BİLECİK

Rektör Beydemir, Belediye Başkan Vekili Tüfekçioğlu ile bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bilecik, Rektör, Yerel, Haberler

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