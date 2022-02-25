Rektör Beydemir, BATIKAF hazırlık çalıştayına katıldı

BİLECİK (İHA) - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Bolu'da düzenlenecek olan Batı Karadeniz Bölgesel Kariyer Fuarı (BATIKAF) hazırlık çalıştayına katıldı.

Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhami Yurdakul, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen BATIKAF hazırlık çalıştayına katıldı. Üniversite öğrencileri ve mezunların istihdam ve staj açısından büyük bir imkan oluşturulmasının amaçlandığı çalıştay 17 paydaş üniversite, valilikler, ticaret ve sanayi odaları ile destekleriyle gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanlığı tarafından desteklenen fuarın bölgenin en büyük üniversite, sanayi ve öğrenci-mezun işbirliği platformu olacağının altını çizen Rektör Beydemir, "Kamu ve özel sektör kuruluşları arasındaki koordinasyonun geliştirilmesi açısından da önemli bir faaliyet olacak" ifadeleriyle çalıştayı destekledi.

Rektör Beydemir, Bolu'da düzenlenecek BATIKAF'a Bilecik'te faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarının katılım sağlayacaklarını ifade ederek, diğer sanayi kuruluşlarında katılmalarını arzu ettiklerini belirtti. Öte yandan BATIKAF'ın 25-26 Mart tarihleri arasında gerçekleştirileceği bildirildi. - BİLECİK