Rektör Battal'dan Lys Birincisi Can'a Tebrik

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Lisansüstü Yerleştirme Sınavları'nda (LYS) aldığı puanla il birincisi olan Selin Can'ı tebrik etti.

Zeve Ortaokulu'nda öğrenim gören Selin Can, bu yıl düzenlenen LYS'de 485.9541 puan alarak il birincisi oldu.

Makamında ağırladığı Can'ın elde ettiği başarıya dikkat çeken Battal, üniversite yerleşkesinde bulunan okulda aidiyet duygusu yüksek öğretmenlerle hizmet verdiklerini söyledi.

Daha önce Milli Eğitim İl Müdürlüğü ile protokol imzaladıklarını anımsatan Battal, "Üniversitemizde bulunan okulumuz, ilk açıldığı günden beri hemen hemen Van'da ilk sıralarda yer alıyor. Sınavlarda çoğu kez birinci bizim üniversiteden çıkıyor. Bu yıl itibariyle kızımız birinci oldu, kendisini tebrik ediyorum." dedi.

Elde edilen başarıda ailesi ve öğretmenlerinin katkısının büyük olduğunu ifade eden Battal, Zeve Ortaokulu binasında yeni bina yapılacağını ve okulu büyüteceklerini söyledi.

Battal, eğitim kalitesinin üst noktalara taşınmasıyla sınavlarda daha önemli başarılar elde edeceklerine inandıklarını kaydetti.

Düzenli bir çalışmayla iyi bir puan aldığını anlatan Can da, "Sosyal medya ve arkadaş ortamlarını biraz kısıtlamak gerekiyor. Bu dönemde biraz yoruluyor ve yıpranıyoruz ama hem öğretmenlerimiz ve ailemizin katkısıyla bu dönemleri atlatıyoruz. Hacettepe Üniversitesi'nde İngilizce tıp okumak istiyorum." dedi.

Okul Müdürü Vedat Avcı da yedi yıldır görev yaptığı okulda, milli eğitim ve üniversitenin katkılarıyla önemli başarılar elde ettiklerini aktardı.

Konuşmaların ardından Battal, öğrenci Can ve ailesini tebrik ederek, hediye verdi.