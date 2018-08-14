Rektör Ayrancı: Batı, Ermeni Meselesini Bir Silah Olarak Kullanıyor

ÇANKIRI Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı, sözde Ermeni soykırımı meselesinin 20. yüzyılın başından itibaren Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri olduğunu belirterek, "Osmanlı Devleti'nin devamı olan Türkiye Cumhuriyeti, Ermeni meselesi konusunda iftira ile karşı karşıyadır. Batı, ülkemizi stratejik konumu ve diğer farklı konulardan dolayı yakın markajda ve kontrolde tutmaya çalışıyor" dedi.

'TÜRKİYE İFTİRA İLE KARŞI KARŞIYADIR'

Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Ermeni İddiaları Karşısında Tarihi Gerçekler' konulu konferansının açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Hasan Ayrancı, sözde Ermeni soykırımı meselesinin 20. yüzyılın başından itibaren Türkiye'nin başındaki en önemli sorunlardan biri olduğunu söyledi. Rektör Ayrancı, Batı'nın sözde Ermeni soykırımı meselesini bir silah olarak kullandığını belirterek, "Osmanlı Devleti'nin devamı olan Türkiye Cumhuriyeti, Ermeni meselesi konusunda iftira ile karşı karşıyadır. Batı, ülkemizi stratejik konumu ve diğer farklı konulardan dolayı yakın markajda ve kontrolde tutmaya çalışıyor. Son zamanlarda hangi ülke ile bir sorun yaşasak ya da anlaşmazlığa düşsek hemen bu asılsız Ermeni soykırımı iddialarına sarılarak ya gündeme getiriyorlar ya bununla ilgili bir ön karar alıp onayda bekletiyorlar ve kendilerince bunu bir silah olarak kullanıyorlar" dedi. Ayrancı, şöyle devam etti:

"Günümüzde asılsız bu iddiaların öne çıkarılması ve dünya gündemini meşgul etmesinin asıl nedenlerinden biri özellikle ABD'de lobiciliğin çok etkin olması. Lobiciliğe büyük kaynak ve beyin gücü ayıran milletlerden birincisi Yahudi, ikincisi de Ermeni milletidir. Bu lobiciliğe karşı bizimde gerçekleri dünyaya anlatma çalışmalarımız var. Çözüm derken kendimizi doğru kanallardan doğru argümanlarla anlatma yöntemlerini bulmalıyız."

Çankırı Karatekin Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Özcan da asılsız iddialara karşın mutlaka doğru bilgilendirmenin yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da yapılması gerektiğini söyledi. Yaşanan olayları anekdotlarla ve örneklemelerle anlatan Özcan'ın açıklamalarından sonra konuşmacılar, davetlilerin sorularını yanıtladı.

- Çankırı