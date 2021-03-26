Rektör Aydınlı, küçük Elif'i ödüllendirdi
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Rektör Aydınlı, küçük Elif'i ödüllendirdi

Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel
Rektör Aydınlı, küçük Elif'i ödüllendirdi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okuyarak takdir toplayan 5 yaşındaki Elif Eroğlu'nu ağırladı.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okuyarak takdir toplayan 5 yaşındaki Elif Eroğlu'nu ağırladı.

Rektör Aydınlı, Çubuk'ta yaşayan ve ilçede düzenlenen yarışmada İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okuyarak birinci olan 5 yaşındaki Elif Eroğlu ve ailesini, makamında kabul etti.

Makam odasını minik Elif için hazırlayan Aydınlı, odayı Türk bayrağı ve balonlarla da süsletti.

Celal Tarıman Anaokulu öğrencisi Elif Eroğlu'na bir süreliğini makam koltuğunu bırakan Rektör Aydınlı, minik Elif ile yakından ilgilendi.

Minik Elif ile birlikte İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okuyan Aydınlı, küçük kızı ayakta alkışladı.

Minik Elif'i çeşitli hediyeler ve oyuncaklarla ödüllendiren Aydınlı, "Türk milletinin milli mücadele ruhunu ve kararlılığını yansıtan İstiklal marşımızın minik çocuklarımız tarafından da aynı duyguyla okunması bizleri çok mutlu etti. Üniversite olarak bizim de milli ve manevi değerleri güçlü gençler yetiştirmek öncelikli hedeflerimizdir. Bu ruhu, bayrak ve vatan sevgisini daima diri tutmak ve gelecek nesillere aktarmayı çok önemsiyoruz. Bu nedenle başta Elif olmak üzere öğretmenlerini ve ailesini tebrik ediyorum." diye konuştu.

İstiklal Marşı'nı okurken çok duygusal olduğunu ve heyecanlandığını söyleyen Elif Eroğlu ise Rektör Aydınlı'ya verdiği hediyelerden dolayı teşekkür etti.

Ziyarette, Celal Tarıman Anaokulu müdürü yardımcısı Dilşat Karakoç, küçük kızın ailesi ile öğretmeni Fatma Akgün de yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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