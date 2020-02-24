Rektör Aydın: "Karabağ'da yaşanan işgale son verilmeli"

24.02.2020 13:31 | Son Güncelleme: 24.02.2020 13:31

Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, 'Tarihin Siyah Gecesi' adıyla anılan 'Hocalı Katliamı'nın 28.yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Karabağ'da yaşanan işgale son verilmelidir" dedi.



25 ve 26 Şubat 1992 tarihlerinde gerçekleşen Hocalı Katliamı'nın, yakın tarihin en insanlık dışı olaylarından biri olduğuna dikkat çeken Rektör Aydın, "Tarihin en acımasız ve vahşi katliamlarından biri olan Hocalı Katliamı, kardeş ülke Azerbaycan'ın aziz milletine yönelik yapılmış ağır bir saldırıdır. Ermenistan birliklerinin 28 yıl önce Yukarı Karabağ bölgesinde yer alan Hocalı şehrine yaptıkları saldırı, aralarında çocukların, kadınların ve yaşlı insanların da bulunduğu 613 Azerbaycanlı kardeşimizin hayatını kaybetmesi ile sonuçlanmıştır. 'Tarihin Siyah Gecesi' adıyla anılan bu acı olay insanlık tarihine sürülen koca bir leke olarak tarihteki yerini almıştır" diye konuştu.



Aydın şunları kaydetti: "1992'de patlak veren katliamın arka planı 1988 yılına dayanmaktadır. O yıl Karabağ işgal edilince kışkırtılan Ermeniler Azerbaycan'ın yerleşim birimlerine saldırmaya başlamıştır. 1990 yılı geldiğinde ise saldırıların şiddeti ve sıklığı artarak olayları katliama vardırmıştır. Gerçekleşen saldırılar nedeniyle Ermenistan hududu ve dolayında yaşayan 180 bini aşkın Azerbaycanlı kardeşimiz, göçe zorlanmıştır. Yaşanan göçün ardından Hocalı'ya gelen Ermeni güçleri masum insanlara saldırarak 63'ü çocuk, 106'sı kadın ve 70'i yaşlı insanlardan oluşan 613 Azerbaycan Türk'ünü öldürmüştür. Yaşanan acı ölümlerin yanı sıra birçok aile yok olmuş, yüzlerce insan sakat kalmış, binin üzerinde kişi ise esir alınmıştır. Acısı yüreklerimizi halen dağlamaya devam eden bu elim olayın üzerinden 28 yıl geçmesine rağmen katliamın failleri bulunamamış ve gereken cezayı almamıştır. Ayrıca uluslararası kamuoyu da bu olayı görmezden gelmeye devam etmektedir. Temennimiz geç de olsa adaletin yerini bulması ve Karabağ'da yaşanan işgale son verilmesi yönündedir. İnsanlık tarihinin yüz karası olarak nitelendirilebilecek olan Hocalı Katliamı'nın 28. yıl dönümünde hayatını kaybeden Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle yad ediyorum. Bizim için tek millet iki devlet olan Azerbaycan Cumhuriyeti'nin halkına başsağlığı diliyorum." - SAMSUN

Kaynak: İHA