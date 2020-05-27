Rektör Aydın: "Darbeler, Türkiye'yi kontrol altında tutma girişimleridir"
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Rektör Aydın: "Darbeler, Türkiye'yi kontrol altında tutma girişimleridir"

Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, darbeler ve darbe girişimlerinin, hegemonik güçlerin Türkiye'yi kontrol altında tutma ve Anadolu coğrafyasına mahkum etme girişimleri olduğunu, bunun akıldan çıkarılmaması gerektiğini söyledi.

Rektör Aydın:
27.05.2020 11:00 | Son Güncelleme: 27.05.2020 11:03

Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, darbeler ve darbe girişimlerinin, hegemonik güçlerin Türkiye'yi kontrol altında tutma ve Anadolu coğrafyasına mahkum etme girişimleri olduğunu, bunun akıldan çıkarılmaması gerektiğini söyledi.

Üzerinden 60 yıl geçen 27 Mayıs 1960 darbesi nedeniyle konuşan Rektör Aydın, "Milli iradeye karşı yapılmış ilk darbe özelliği taşıyan ve yol açtığı elim hadiselerle milletimizin hafızasında tarifi güç acılar bırakan 27 Mayıs 1960 darbesini ve bu darbeyi gerçekleştirenleri şiddetle kınıyorum. Bu vesileyle başta bu menfur darbe olmak üzere 12 Eylül 1980 darbesi, 28 Şubat 1997 Post Modern Darbesi ile hain 15 Temmuz 2016 kalkışmasının hegemonik güçlerin ülkemizi kontrol altında tutma ve büyük Türk milletini Anadolu coğrafyasına mahkum etme girişimleri olduğunu aklımızdan çıkarmamamız ve buna göre yaptığımız işi en iyi şekilde yapmamız gerektiğinin altını çizmek istiyorum. 27 Mayıs darbesinin 60. yılında darbeciler tarafından idam edilen 'milletin başbakanı' merhum Adnan Menderes'i ve arkadaşlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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