Rektör Aydın'dan Samsun Üniversitesi Roket Takımı'na ödül

ABD'de düzenlenen Üniversitelerarası Roket Mühendisliği Yarışması'nda (IREC) "En İyi Takım Ruhu" ödülünü alan Samsun Üniversitesi Roket Takımı, üniversite rektörlüğünce ödüllendirildi.

Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinde düzenlenen mezuniyet töreninde, 122 takımın katıldığı yarışmada "En İyi Takım Ruhu" ödülüne layık görülen öğrencileri tebrik etti.

Samsun Roket Takımı danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Melahat Cihan'ın alınan ödülde büyük başarısı bulunduğuna işaret eden Aydın, şunları belirtti:

"Türkiye Teknoloji Vakfı, Samsun Yurt Savunma ve Baykar Makine sponsorluğunda milli teknoloji hamlesi hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Samsun Roket Takımı'mızı kutluyorum. Samsun Üniversitesinin Türkiye'nin gelişme ve kalkınma seviyesini gösteren en önemli göstergelerden biri olan havacılık ve uzay alanında dünyanın önemli merkezlerinden biri olması için çalışıyoruz. Havacılık ve uzay sanayisiyle ilgili imalat, üretim ve yazılım mühendisliğini en üst seviyeye çıkarmayı amaçlıyoruz. Yeni bir üniversite olmamıza rağmen böyle bir ödülün alınması, bizleri gururlandırdı. Geleceğe dair umutlarımızı arttırdı."

Rektör Aydın, daha sonra Samsun Roket Takımı üyeleri ile Dr. Öğr. Üyesi Cihan'a iftihar belgesi ve çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: AA