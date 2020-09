Rektör Aydın: "12 Eylül darbesi demokrasimizi yıllarca geriye götürmüştür" Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, "12 Eylül darbesi Türk insanının hak ve özgürlüklerini yok etmiş, ülke demokrasisini yıllarca geriye götürmüş, irticai bir eylem olarak tarihteki yerini almıştır" dedi.

12 Eylül 1980 askeri darbesinin 40. yıl dönümü nedeniyle açıklama yapan Rektör Aydın, "Her devletin bir ordusu, Türk ordusunun ise bir devleti vardır' sözü, ordunun Türk milleti için ifade ettiği gücü ve konumu göstermektedir. Ordu-millet bütünlüğü sayesinde Türk tarihi pek çok şanlı zaferle doludur. Türk milletinin varlığının teminatı olan ve her zaman ve zeminde aziz milletimizin hizmetinde olması gereken ordunun, 'güç zehirlenmesi' hastalığına kapılarak meşru sınırlarının dışına çıkmak suretiyle millet iradesini hiçe saydığı zamanlar olmuştur. Ordunun bu hukuk dışı girişimlerinden biri de 12 Eylül 1980 askeri darbesi olmuştur. Halkın özgür iradesiyle seçilen meşru hükümetleri devirme üzerine bina edilen darbeler, modern demokrasilerin gelişmesinin önündeki en büyük engellerdir. 12 Eylül darbesi de Türk insanının hak ve özgürlüklerini yok etmiş, ülke demokrasisini yıllarca geriye götürmüş, irticai bir eylem olarak tarihteki yerini almıştır. Samsun Üniversitesi olarak 12 Eylül darbesinin 40. yıl dönümü vesilesiyle ülkemiz tarihindeki tüm darbeleri ve darbe girişimlerini -27 Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat ve 15 Temmuz- şiddetle kınıyor, her zaman ve zeminde millet iradesinden yana olduğumuzu/olacağımızı beyan ediyoruz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

