Rektör Ataç ve MCBÜ öğrencilerinden sokak hayvanlarına kulübe

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hayvan Dostları Topluluğu öğrencileri, kışın soğukta, yazın da sıcakta yaşamak zorunda kalan sokak hayvanlarına barınak yapmak için bir araya gelerek geri dönüşüme giden ağaç palet ve diğer materyallerden kulübe yaptı.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Ataç, yapımı tamamlanan ilk kulübeyi öğrenciler ile birlikte Muradiye'de bulunan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi Fen Edebiyat Fakültesi Park alanına yerleştirdi.

Hayvan Dostları Topluluğunun sokak hayvanları konusunda ciddi bir farkındalık oluşturduklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Ataç, "Onlar, sokakta yaşayan canlılar ve bize emanetler. Bu emanete öğrencilerimizle beraber sahip çıkacağız" ifadelerini kullanarak, öğrenci topluluğuna teşekkür etti. - MANİSA