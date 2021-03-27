Rektör Ataç'tan Başkan Ergün'e 'hayırlı olsun' ziyareti
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Rektör Ataç'tan Başkan Ergün'e 'hayırlı olsun' ziyareti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Rektör Ataç'tan Başkan Ergün'e 'hayırlı olsun' ziyareti

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e yeni hizmet binasının hayırlı olması dileklerini iletmek üzere nezaket ziyaretinde bulundu.

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Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e yeni hizmet binasının hayırlı olması dileklerini iletmek üzere nezaket ziyaretinde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, başkan danışmanları Azmi Açıkdil ve Nursel Ustamehmetoğlu, Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler, Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Güzgülü'nün de hazır bulunduğu ziyaret, Başkan Ergün'ün makamında gerçekleşti. Manisa'yı Manisa'ya yakışır bir hizmet binasına kavuşturdukları için Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün nezdinde tüm ekibine teşekkür eden Rektör Ataç, "Hayırlı olsun diyerek sevincinizi paylaşmak istedik. Bugüne kadar neye ihtiyacımız olduysa yanımızda oldunuz. Bunun için de ayrıca teşekkür etmek isteriz" ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Manisa Celal Bayar Üniversitesi akademisyenlerinin hazırladıkları Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla hayata geçen "Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa" adlı 4 ciltten oluşan eseri Rektör Ataç'a armağan eden Başkan Ergün, "Manisa'mızın geçmişine ışık tutacağına yürekten inandığım bir eser" ifadelerine de yer verdi.

"Çalışmayı yapan akademisyenlerimize, destek verip bu noktaya gelmesini sağlayan sayın başkanımıza teşekkür ediyorum" diyen Rektör Ataç, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cengiz Ergün'e çiçek takdiminde bulundu. - MANİSA

Rektör Ataç'tan Başkan Ergün'e 'hayırlı olsun' ziyareti
Rektör Ataç'tan Başkan Ergün'e 'hayırlı olsun' ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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