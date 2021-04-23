Rektör Ataç, 23 Nisan'ı çocuklarla birlikte kutladı
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Rektör Ataç, 23 Nisan'ı çocuklarla birlikte kutladı

İhlas Haber Ajansı / SADIK CANGEL - Haberler | Güncel

Rektör Ataç, 23 Nisan'ı çocuklarla birlikte kutladı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç önce Hafsa Sultan Hastanesinde çocuklarla bayramlaştı ardından makamını minik öğrenciye devretti Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde tedavi gören çocuklar...

Rektör Ataç, 23 Nisan'ı çocuklarla birlikte kutladı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç önce Hafsa Sultan Hastanesinde çocuklarla bayramlaştı ardından makamını minik öğrenciye devretti

MANİSA - Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde tedavi gören çocuklar 23 Nisan'ı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç ile birlikte kutladı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları biriminde tedavi gören çocuklara çeşitli hediyeler veren Prof. Dr. Ataç, sonrasında makamını minik bir öğrenciye devretti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi'nde tedavi gören çocukları yalnız bırakmayan Rektör Prof. Dr. Ahmet Ataç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kıvanç Günhan, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Özge Yılmaz, Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, Başmüdür Prof. Dr. Cüneyt Balcıoğlu çocuklarla ayrı ayrı ilgilenerek onlara çeşitli hediyeler verip mutluluklarına ortak oldu.

Hastane girişinde hazırlanan 3 boyutlu Atatürk görseli ile fotoğraf çektiren çocukların mutlulukları ise görülmeye değerdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta çeşitli etkinliklerle kutlanırken, Manisa Celal Bayar Üniversitesi de bu özel günde kapılarını çocuklara açtı. Bu kapsamda koltuğunu 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Nil Koruyan'a devreden Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Atatürk'ün dünya çocuklarına armağanı olan bu güzel bayramı çocuklarla kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, bu vesileyle ülkemiz ve tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladığını sözlerine ekledi.

Minik konuğu Nil Koruyan ile satranç oynayan Rektör Ataç, günün anısına hediye takdiminde bulundu.

Rektör Ataç, 23 Nisan'ı çocuklarla birlikte kutladı
Rektör Ataç, 23 Nisan'ı çocuklarla birlikte kutladı
Rektör Ataç, 23 Nisan'ı çocuklarla birlikte kutladı
Rektör Ataç, 23 Nisan'ı çocuklarla birlikte kutladı
Rektör Ataç, 23 Nisan'ı çocuklarla birlikte kutladı
Rektör Ataç, 23 Nisan'ı çocuklarla birlikte kutladı
Rektör Ataç, 23 Nisan'ı çocuklarla birlikte kutladı
Rektör Ataç, 23 Nisan'ı çocuklarla birlikte kutladı
Rektör Ataç, 23 Nisan'ı çocuklarla birlikte kutladı
Rektör Ataç, 23 Nisan'ı çocuklarla birlikte kutladı
Rektör Ataç, 23 Nisan'ı çocuklarla birlikte kutladı
Rektör Ataç, 23 Nisan'ı çocuklarla birlikte kutladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SADIK CANGEL

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