Rektör Aşkar'dan Nazilli ziyareti

25.12.2019 10:25 | Son Güncelleme: 25.12.2019 10:29

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar, Nazilli ziyaretinde önemli mesajlar verdi. Naz-Koop projesinin büyük önem taşıdığına dikkat çeken Aşkar, kültür sanattan ekonomiye pek çok alanda Nazilli Belediyesi'nin partneri olmaya hazır olduklarını söyledi.



Gazeteci Yazar Gülşah Elikbank ile birlikte Nazilli Belediyesi'nin ev sahipliğinde Etnografya Müzesi, Arpaz Kalesi ve Naz-Koop'un açılacak yeni hizmet binasını ziyaret eden Prof. Dr. Murat Aşkar; "Naz-Koop'un geliştirilmesi, Nazilli'de yapılan kültür sanat faaliyetlerinin artırılması ve uluslararası boyutta tasarlanması gibi pek çok hususta fikir alışverişinde bulunduk. Bizler İzmir Ekonomi Üniversitesi olarak hayata geçirilecek projelerde Nazilli Belediyesi ile ortak çalışma yapmaya hazırız. Misafirperverliklerinden dolayı Belediye Başkan Vekilimize ve Başkan Yardımcımıza teşekkür ediyorum " diye konuştu.



Ziyaretlerinden dolayı Prof. Dr. Aşkar'a teşekkür eden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "Hocamızın Nazilli ziyaretinden mutluluk ve onur duyduk. İzmir Ekonomi Üniversitesi olarak projelerimize destekleri bizler için büyük önem taşıyor. Sağlam adımlarla projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA