Rektör Alma, Koko Çakmak fabrikasında incelemelerde bulundu

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Ağrı Doğubayazıt'ta bulunan Koko Çakmak Fabrikasında incelemelerde bulundu.

Ağrı Doğubayazıt'ta kurulan ve bölgeye önemli oranda iş istihdamı sağlayan Koko Çakmak Fabrikasında bir dizi incelemelerde bulunan Rektör Alma, çakmak üretim aşamalarını yerinde görme fırsatı buldu. Fabrika yetkilileri ile görüş alışverişinde bulunan Rektör Alma, Iğdır Üniversitesi ve Koko Çakmak Fabrikası arasında ortak projelerin hayata geçirilmesi konusunda işbirliği vurgusu yaparak, "Iğdır Üniversitesi olarak teknik altyapı anlamında fabrikamıza destek olmak ve gelişimine katkıda bulunmak istiyoruz. Bu tür girişimlerle hem bölgenin kalkınması sağlanmış oluyor hem de istihdam oranı artıyor. Fabrikamızın kurulmasında emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Rektör Alma'nın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getiren fabrika yetkilileri ise, Iğdır Üniversitesinin bölgeye önemli oranda katkı sağladığını ve üniversite, sanayi işbirliği ile bölgeyi kalkındırmayı hedeflediklerinin mesajını verdi. - IĞDIR

Kaynak: İHA