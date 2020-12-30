Rektör Alim Yıldız, yeni yıl mesajı yayımladı
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Rektör Alim Yıldız, yeni yıl mesajı yayımladı

30.12.2020 12:01 | Son Güncelleme: 30.12.2020 12:04
Rektör Alim Yıldız, yeni yıl mesajı yayımladı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, yeni yıl mesajı yayımladı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, yeni yıl mesajı yayımladı.

Yıldız, mesajında, insanlığın ortak değerler ve amaçlar etrafında birleşmesinin en önemli gayeleri olduğunu temeni etti.

Daha yaşanılır bir dünya için evrensel kabullerin çoğalması gerektiğini vurgulayan Yıldız, şunları kaydetti:

"Bir yıldır dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını, birliğin ve beraberliğin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. İnsanlığın ortak çabası önümüzdeki günlere umutla bakmamızı sağlayacak, daha sağlam adımlar atmamıza vesile olacaktır. Bu vesileyle yeni yılın birlik, beraberlik ve kardeşlik bağlarımızı güçlendireceği, umutlarımızın gerçekleşmesi adına azmimizi ve kararlılığımızı artıracağı ümidini taşıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle herkesin yeni yılını kutluyor, ülkemiz, milletimiz ve bütün insanlık için sağlık, huzur ve barış dolu bir gelecek temenni ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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