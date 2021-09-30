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Rektör Aldemir, Üniversite Güvenlik ve Barınma Sorunları toplantısına katıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Rektör Aldemir, Üniversite Güvenlik ve Barınma Sorunları toplantısına katıldı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Üniversite, Güvenlik ve Barınma Sorunları Toplantısına katıldı.

SELÇUK, İZMİR (İHA) - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Üniversite, Güvenlik ve Barınma Sorunları Toplantısına katıldı.

Vali Hüseyin Aksoy Başkanlığında gerçekleşen toplantıya ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in yanı sıra ilgili kurum ve kuruluşların yöneticileri katıldı.

Toplantıda, 2021-2002 Akademik Yılında güvenlik ve barınma için yapılabilecek çalışmalar ayrıntılı olarak ele alındı. - AYDIN

Rektör Aldemir, Üniversite Güvenlik ve Barınma Sorunları toplantısına katıldı

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