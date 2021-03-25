Rektör Aldemir, Sınav Koordinasyon Kurulu toplantısına katıldı
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Rektör Aldemir, Sınav Koordinasyon Kurulu toplantısına katıldı

25.03.2021 10:19 | Son Güncelleme: 25.03.2021 10:25
Rektör Aldemir, Sınav Koordinasyon Kurulu toplantısına katıldı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Sınav Koordinasyon toplantısına telekonferans yöntemi ile katıldı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Sınav Koordinasyon toplantısına telekonferans yöntemi ile katıldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin 2021 yılında uygulayacağı sınavların huzur ve güven içerisinde geçmesini sağlamak için yapılması gerekenlerin görüşüldüğü toplantıda, sınav günü ve sınav sonrada yapılacak çalışmalar değerlendirildi. Toplantıda ayrıca sınava girecek adayların güvenli ve sağlıklı bir ortamda sınava girmeleri için, Covid-19 salgınına yönelik alınacak önlemler de konuşuldu. - AYDIN

Rektör Aldemir, Sınav Koordinasyon Kurulu toplantısına katıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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