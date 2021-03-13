Rektör Aldemir; "Maske mesafe ve hijyen protokolünü titizlikle uyguluyoruz"
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Rektör Aldemir; "Maske mesafe ve hijyen protokolünü titizlikle uyguluyoruz"

13.03.2021 12:02 | Son Güncelleme: 13.03.2021 12:12
Rektör Aldemir;

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, İl Pandemi Kurulu Toplantısına katıldı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, İl Pandemi Kurulu Toplantısına katıldı. Rektörü Aldemir, "Maske mesafe ve hijyen protokolünü titizlikle uyguluyoruz" dedi.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Efeler Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda gerçekleşen İl Pandemi Kurulu Toplantısına katıldı. Vali Hüseyin Aksoy Başkanlığında gerçekleşen İl Pandemi Kurulu Toplantısına ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in yanı sıra ilgili kurum ve kuruluşların yöneticileri katıldı. Son dönemde hayata geçen ve Türkiye'deki tüm illerdeki vaka sayılarıyla oluşturulan risk haritasında sarı bölgede yer alan Aydın'da kontrollü normalleşme süreci ve süreçte olası vaka artışlarını engellemek için gerçekleştirilen toplantıda uygulanacak protokoller konuşuldu.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi olarak yürütülecek tüm çalışmalarda özveriyle bulunmaya hazır olduklarını belirten ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Burada önemli bir toplantıyı gerçekleştirdik. Katkı sunan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Üniversite olarak öğrencilerimizin bu süreci en az kayıpla atlatmaları için duruma göre pozisyon aldık. Bazı bölümlerimizde yüz yüze eğitime başlasak da maske mesafe ve hijyen protokolünü titizlikle uyguluyoruz" dedi.

ADÜ Hastanesi'nin pandemi sürecini başarılı bir şekilde yönettiğini vurgulayan Aldemir, "Başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere sahada olan her kurumun personeli çok önemli ve özel bir çabayla çalışmalarını sürdürüyor. İnanıyorum ki bu süreci toplumsal dayanışma ve devletimizin gücüyle aşacağız" diye konuştu. - AYDIN

Rektör Aldemir; 'Maske mesafe ve hijyen protokolünü titizlikle uyguluyoruz'
Rektör Aldemir; 'Maske mesafe ve hijyen protokolünü titizlikle uyguluyoruz'
Rektör Aldemir; 'Maske mesafe ve hijyen protokolünü titizlikle uyguluyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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