Rektör Aldemir, mağdur aile ile video konferansta görüştü
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Rektör Aldemir, mağdur aile ile video konferansta görüştü

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman selçuk Aldemir, sosyal medyada üniversite hastanesinde yatan bir hastayla ilgili çıkan olumsuz görüntülerin ardından, hastanın kızı ile video konferans yoluyla görüştü.

Rektör Aldemir, mağdur aile ile video konferansta görüştü
12.06.2020 20:35 | Son Güncelleme: 12.06.2020 20:39

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman selçuk Aldemir, sosyal medyada üniversite hastanesinde yatan bir hastayla ilgili çıkan olumsuz görüntülerin ardından, hastanın kızı ile video konferans yoluyla görüştü.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (AdÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde bir hastasıyla argo konuşan doktorun görüntülerinin sosyal medyaya yansıması, birçok vatandaşın tepkisine yol açmıştı. Yaşanan olay sonrasında hemen harekete geçen ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, ilgili doktor hakkında hukuki sürecin başlatılacağını belirterek, hastanın kızı ile video konferans yöntemiyle görüştü. Yaşanan olaydan dolayı son derece üzgün olduğunu ifade eden Rektör Aldemir, sorumlular hakkında idari soruşturmanın başlatıldığını belirterek özür diledi.

"Gereken ne ise yapılacaktır"

Yaşananları asla tasvip etmediğinin altını çizen Rektör Aldemir ; "Geçtiğimiz gün sosyal medyada yer alan ve üniversitemiz hastanesinde yatmakta olan bir hasta ile görevli doktor arasında yaşanan diyalog bizleri ziyadesiyle üzmüştür. Öğrencilerimiz ve hastalarımız bizim buradaki varlık sebebimizdir. Yaşanan olayı tasvip etmemiz mümkün olmadığı gibi söylemler ve davranış biçimi de asla kabul edilemez. 87 yaşındaki hastanın kızıyla görüşerek yaşananlar dolayısıyla özür diledik. Olayla ilgili süreci başlattığımızı ifade ettik. Bir ambulans gönderip teyzemizi almak isteriz, burada bizzat ilgilenmek isterim. Annem de aynı ameliyatı geçirdi, annemle ilgilendiğim gibi ilgilenmek isterim. Bu isteğimizi de kendisine ilettik. Benim hastanemde böyle bir duruma müsaade etmem. İnşallah bir daha yaşamayacağız. Biz hizmet kalitemizi yükseltmek için var gücümüzle çalışırken yaşanan münferit olaylar karşısında enerjimizi düşürmeyeceğiz, gereken ne ise yapılacaktır. Bu talihsizliği yaşamak üzüntü verici, bu üzüntüyü paylaşıyoruz. Kamuoyu vicdanı rahat olsun" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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