Rektör Aldemir, kadına karşı şiddet toplantısına katıldı
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Rektör Aldemir, kadına karşı şiddet toplantısına katıldı

Rektör Aldemir, kadına karşı şiddet toplantısına katıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Efeler Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda Aydın Valisi Hüseyin Aksoy Başkanlığında gerçekleşen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısına katıldı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Efeler Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda Aydın Valisi Hüseyin Aksoy Başkanlığında gerçekleşen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısına katıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Aydın İl Müdür Yardımcısı Nurdan Kamal toplantıda, kadına yönelik şiddetin değerlendirmesini yaparak il verilerini katılımcılarla paylaştı.

Toplantıda, kadına karşı şiddetin önlenebilmesi adına yapılabilecek çalışmalar ayrıntılı olarak ele alındı. - AYDIN

Rektör Aldemir, kadına karşı şiddet toplantısına katıldı
Rektör Aldemir, kadına karşı şiddet toplantısına katıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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