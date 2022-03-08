Rektör Aldemir, Kadın Sağlığı eğitim Projesi Tanıtım Toplantısı'na katıldı

SELÇUK, İZMİR (İHA) - Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir ve eşi Demet Turan Aldemir, Aydın Ticaret Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen Kadın Sağlığı Eğitim Projesi Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

Kadınların sağlığını korumak ve yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy koordinatörlüğünde başlatılan ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen Kadın Sağlığı Eğitim Projesi Tanıtım Toplantısı, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından İl Sağlık Müdür Dr. Osman Açıkgöz'ün açılış konuşması ile başladı.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un konuşmasının ardından Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan sunumun yapılması ile toplantı sona erdi. - AYDIN