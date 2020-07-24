Rektör Aldemir Ayasofya Camii'nde ilk Cuma namazına katıldı
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Rektör Aldemir Ayasofya Camii'nde ilk Cuma namazına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Ayasofya-i Kebir Camii'ne giden Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, 86 yıl aradan sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Kebir Cami-i Şerifi'nde ilk Cuma Namazına katıldı.

Rektör Aldemir Ayasofya Camii'nde ilk Cuma namazına katıldı
24.07.2020 17:23 | Son Güncelleme: 24.07.2020 17:27

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Ayasofya-i Kebir Camii'ne giden Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, 86 yıl aradan sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Kebir Cami-i Şerifi'nde ilk Cuma Namazına katıldı.

Danıştay 10. Dairesi'nin Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesiyle yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Kebir Cami-i Şerifi'nde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ilk Cuma namazını kıldırdı. Koronavirüs önlemleri çerçevesinde camide maske, el dezenfektanı ve seccade dağıtımı yapıldı. Cami dışında da binlerce kişi bu önemli günde yaşanan mutluluğa ortak oldu.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'u fethettiğinde ilk cuma namazını kıldığı ve fethin sembolü olarak camiye dönüştürdüğü Ayasofya'nın toplumun ruh ikliminde bambaşka bir yeri olduğunu belirterek, "Ayasofya'nın kalbimizdeki yeri bambaşka. Yeni statüsüyle müslüman alemini kucaklayacak olmasının mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Ayasofya'nın ibadete açılmasının sadece Türkiye için değil, tüm İslam dünyası için önem arz ettiğini ifade eden ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir "Ayasofya'nın bugünkü durumu, Fatih Sultan Mehmed Han'ın fetih ruhunu şad etme yanında Akşemsettin'in maneviyatını gönlümüzde yeniden canlandırmaktır. Ayasofya'nın yeniden cami olması 567 yıllık bir haktır. Bizim içimizde gençlik yıllarımızdan beri bir Ayasofya sevgisi vardır. Çok şükür ki ezanın aslına döndürülmesinden 70 yıl sonra Ayasofya da ibadete açılmıştır. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkesten Allah razı olsun" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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