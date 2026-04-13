Rektör Akkaya'dan İsrail'e tepki

Bartın Üniversitesi(BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkayya, İsrailli yetkililerin Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözlerine tepki göstererek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, küresel vicdanın sesi olan Türkiye'yi asılsız iddialarla yıpratmaya çalışmak, hakikati örtbas etmeye yetmeyecektir" ifadelerini kullandı.

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Akkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi. Akkaya paylaşımında, "İsrail yetkililerinin ülkemizi ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdogan'ı hedef alan, bölgesel huzuru tehdit eden ve Türkiye'yi bir kaosun içine çekmeyi amaçlayan hadsiz açıklamalarını şiddetle kınıyoruz. Okulları, hastaneleri ve masum sivilleri hedef alarak insanlık suçu işleyen bir zihniyetin, barışın ve adaletin savunucusu olan devletimize ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik ithamları, içine düştükleri siyasi tükenmişliğin ve suçluluk psikolojisinin açık bir göstergesidir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, küresel vicdanın sesi olan Türkiye'yi asılsız iddialarla yıpratmaya çalışmak, hakikati örtbas etmeye yetmeyecektir. Bartın Üniversitesi olarak bilim, irfan ve evrensel insani değerler ışığında, her zaman mazlumun yanında yer almaya ve hakikati haykırmaya devam edeceğiz. Zulmün karşısında kararlı duruşumuzdan taviz vermeyeceğimizi bildiriyor ve işlenen insanlık suçlarının tarih önünde, hukuk nezdinde mutlaka karşılık bulacağına olan inancımızı yineliyoruz" ifadelerine yer verdi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı