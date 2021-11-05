Rektör Akdoğan 'Ordu Tanıtım Günleri'ne katıldı - Haberler
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Rektör Akdoğan 'Ordu Tanıtım Günleri'ne katıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Rektör Akdoğan 'Ordu Tanıtım Günleri'ne katıldı

Ordu Üniversitesi Rektörü Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan, İstanbul Yenikapı etkinlik alanında düzenlenen ve bu yıl 10'uncusu gerçekleştirilen Ordu Tanıtım Günleri'ne katıldı.

İSTANBUL (İHA) - Ordu Üniversitesi Rektörü Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan, İstanbul Yenikapı etkinlik alanında düzenlenen ve bu yıl 10'uncusu gerçekleştirilen Ordu Tanıtım Günleri'ne katıldı.

Ordu Valiliği'nin himayesinde, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Ordu Dernekler Federasyonu (ORDEF) iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinliğe, Ordu Üniversite Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan da katılım sağladı. Gerçekleştirilen organizasyonda Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları öğrencileri tarafından mini konser verildi. Üniversiteye tanıtım stantlarında davetlilere, Tıp Fakültesi öğrencileri tarafından tansiyon ve şeker ölçümü, Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri tarafından ise diş bakımı yapıldı. - ORDU

Rektör Akdoğan 'Ordu Tanıtım Günleri'ne katıldı

Rektör Akdoğan 'Ordu Tanıtım Günleri'ne katıldı

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